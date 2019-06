Trener Świątek zadowolony: już nie klepiemy się po najmniejszych turniejach

3.06 | Iga Świątek grała z obrończynią tytułu, trzecią rakietą świata, starszą o dziesięć lat Rumunką Simoną Halep. Dla Polki to pierwszy w karierze dorosły sezon i seniorski debiut na kortach Rolanda Garrosa. Dla kibiców z kolei, mimo dzisiejszej porażki, to nowa nadzieja w polskim tenisie.

To był pierwszy turniej wielkoszlemowy Świątek bez konieczności rozgrywania kwalifikacji. W styczniu w Australian Open odpadła w drugiej rundzie. Na kortach w Paryżu osiągnęła 1/8 finału. Dla osiemnastolatki to na razie największy sukces w seniorskiej karierze. W meczu o ćwierćfinał została rozbita przez Halep.

- Zawsze jest szkoda, gdy wynik jest tak jednostronny. Mecz z Halep jednak niczego nie zmienia, to był dobry występ Igi w Paryżu. To był dla niej pierwszy mecz na takim stadionie, z taką zawodniczką. Cenne doświadczenie. Cieszę się za to, że na Idze nie robią już wrażenia zawodniczki z pierwszej trzydziestki rankingu, jak na przykład Wang w 3. rundzie turnieju - mówi w rozmowie z Eurosportem trener Sierzputowski.

Zastrzyk pieniędzy i awans w rankingu

Brak awansu do ćwierćfinału turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa to nie koniec świata dla osiemnastoletniej Polki. Za awans do czwartej rundy French Open Świątek zainkasuje 243 tys. euro. W rankingu WTA awansuje w okolice 65. miejsca. Imprezę w Paryżu zaczynała, będąc na 104. pozycji w tourze.

- Myślę, że wiemy, na jakim poziomie jesteśmy i tego trzeba się trzymać. Należy mieć z tyłu głowy, że gramy na najwyższym światowym poziomie, a nie klepiemy się po najmniejszych turniejach. To jest dla mnie ważne - mówi Sierzputowski.

Będzie "dzika karta"?

Przed Igą występy na kortach trawiastych. Świątek wraca z Francji do Polski, by przejść podstawowe badania zdrowotne. Jeśli przejdzie je pomyślnie, to poleci na turniej do Birmingham. W kuluarach mówi się, że warszawianka może liczyć na "dziką kartę" w Wimbledonie, trzecim w kalendarzu turnieju wielkoszlemowym.

- Dostałem informację, że mogę być spokojny o "dziką kartę". Cokolwiek to znaczy, ja jestem spokojny. Wiem, że wszystko zależy od organizatorów. Jak trzeba będzie rozegrać eliminacje, to nie będzie źle - zdradził trener Polki.

- Trawa jest nieprzewidywalna i czasem trudno stwierdzić, czy ktoś od kogoś jest wyraźnie lepszy. Bywa, że grę utrudniają wilgoć, różne warunki pogodowe. Zawodnicy zbyt rzadko grają na trawie i trudno być pewnym swego, ale Iga w tamtym roku polubiła trawę. Zobaczymy, czy w tym będzie tak samo - dodał szkoleniowiec Świątek.

