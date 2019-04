"Rafa Nadal nie jest tenisistą. To kontuzjowany człowiek, który gra w tenisa"

Imprezy w Kalifornii jednak nie ukończył, z powodu kontuzji nie rozegrał półfinału z Rogerem Federerem. Według najnowszych doniesień, Hiszpan ma powrócić na korty w kwietniu. Zdaniem wujka Toniego, 32-letni Rafa nie bierze pod uwagę kończenia kariery już teraz.

- Jestem w tej kwestii optymistą. Najważniejsze, że świetnie rozumie się z trenerem Carlosem Moyą. Wzajemny szacunek w takich sytuacjach jest niezbędny – cytuje Toniego "El Pais". – Rafael chce kontynuować grę, mimo licznych problemów fizycznych - dodał.

Trudny czas

Obecnie Nadal jest wiceliderem rankingu ATP Tour. W najbliższych tygodniach bronić będzie jednak bardzo wielu punktów. W poprzednim sezonie wygrał na kortach ziemnych turnieje w Monte Carlo, Barcelonie, Rzymie i wielkoszlemowy Roland Garros. Wywalczenie podobnej liczby przy obecnych kłopotach tenisisty z Majorki ze zdrowiem wydaje się mało realne.

- Wiadomo, że zdrowie będzie miało decydujący wpływ na jego decyzję o zakończeniu kariery. Nikt nie wie jednak, kiedy to nastąpi. Może za dwa lub trzy lata. Chcę przez to powiedzieć, że Rafael nie jest w tej chwili tenisistą. To kontuzjowany człowiek, który gra w tenisa i jest to dla niego bardzo trudne – podkreślił Toni Nadal.