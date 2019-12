Były trener Radwańskiej znalazł nową podopieczną

Wiktorowski trenował Radwańską do listopada 2018 roku, kiedy krakowianka zdecydowała się zakończyć karierę. Od tego czasu były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Federacji pozostawał bez pracy - przynajmniej jeśli chodzi o cykl WTA Tour, ponieważ na deficyt zajęć nie narzekał.

Nie chce pracować z kobietami. "Mam więcej respektu do mężczyzn" Petra Kvitova... czytaj dalej » Odpoczywał od trenowania, ale pozostał przy tenisie. W czasie rocznej przerwy sporo komentował, widzowie Eurosportu mogli go usłyszeć na przykład przy okazji US Open. Jako szkoleniowiec realizował się w założonej wspólnie z Marcinem Matkowskim i byłym fizjoterapeutą Radwańskiej Krzysztofem Guzowskim fundacji wspierającej młode talenty JW Tennis Support Foundation, której jest prezesem zarządu.

"Pasujemy do siebie"

Pozostawało pytanie, kiedy trenera, który doprowadził Radwańską do wielu tytułów i drugiego miejsca na świecie, ponownie zobaczymy w zawodowym tourze. Odpowiedź przyszła w ostatnich dniach grudnia.

Serbski Sport Klub poinformował, że Wiktorowski został trenerem Olgi Danilović, nazywanej na Bałkanach nową Aną Ivanović. - Rozumie moją grę i moje potrzeby na korcie, co jest dla mnie najważniejsze. Do tego jest to trener, który lubi agresywną grę, w związku z czym pasujemy do siebie - wyjaśniła angaż polskiego szkoleniowca Danilović w rozmowie ze Sport Klubem.

Utalentowana 18-latka, zdobywczyni jednego tytułu WTA, zakończyła ostatni sezon pod koniec drugiej setki rankingu. W październiku 2018 roku była już jednak 86. na świecie. Wiktorowski ma jej pomóc wrócić na właściwe tory. Ich pierwszym wspólnym turniejem ma być Brisbane.