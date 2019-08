Refleks tenisisty. Tylko on wie, jak to odbił

To była prawdziwa wojna. Jo-Wilfried Tsonga przegrał z Tennysem Sandgrenem 6:1, 7:6, 4:6, 6:7, 5:7 w meczu 1. rundy US Open. Zobaczie skrót.

Spektakularne zagranie i taniec radości Kyrgiosa. Top 5 drugiego dnia US Open Było na czym... czytaj dalej » Tsonga rozpoczął mecz jak burza. Pierwszego seta wygrał w cuglach, nie pozwalając Sandgrenowi na wiele. W kolejnych setach nie było jednak już tak kolorowo.

- Jestem rozczarowany i smutny, tym bardziej że grałem bardzo dobrze - powiedział po meczu Francuz.

Pokazał klasę i przegrał

Kapitalnym zagraniem popisał się w drugim secie.

To była jedna z dłuższych i bardziej zaciętych wymian tego meczu, trwała dobre pół minuty. Wydawało się, że Sandgrenowi dopisze szczęście i to on zdobędzie punkt.

Po jednym z jego odbić piłka zatańczyła na siatce i niemal przelobowała będącego pod nią Tsongę. Znany z niebanalnych zagrań Francuz pokazał jednak, że jest nie tylko ponadprzeciętnie wygimnastykowane, ale dysponuje świetnym refleksem. Przytomnie odbił piłkę zza siebie. Przy okazji zrobił to na tyle sprytnie, że jego rywal nie zdążył do niej dobiec.

Tsonga się zaciął

Po spektakularnym zwycięstwie w drugiej partii Tsonga jakby się zaciął. Oddał inicjatywę. Inna sprawa, że dużo lepiej zaczął grać Sandgren, który pokazał, że potrafi walczyć do końca. Amerykanin najpierw doprowadził do wyrównania, a w tie-breaku przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 7:5.

Jego rywalem w 2. rundzie będzie Vasek Pospisil (216. ATP). 29-letni Kanadyjczyk - również po pięciosetowym meczu - niespodziewanie pokonał rozstawionego z "dziewiątką" Karena Chaczanowowa (6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6).

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy turnieju mężczyzn:

Isner (USA, 14) - Garcia-Lopez (Hiszpania) 6:3, 6:4, 6:4

Cilić (Chorwacja, 22) - Klizan (Słowacja) 6:3, 6:2, 7:6 (8-6)

Berrettini (Włochy, 24) - Gasquet (Francja) 6:4, 6:3, 2:6, 6:2

Simon (Francja) - Fratangelo (USA) 5:7, 7:5, 7:5, 7:5

Popyrin (Australia) - Delbonis (Argentyna) 6:1, 7:5, 7:6 (7-5)

Sonego (Włochy) - Granollers (Hiszpania) 6:3, 6:4, 6:4

Bublik (Kazachstan) - Giraldo (Kolumbia) 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4

Thompson (Australia) - Sousa (Portugalia) 6:3, 6:2, 6:4

Nadal (Hiszpania, 2) - Millman (Australia) 6:3, 6:2, 6:2

Hoang (Francja) - Mayer (Argentyna) 3:6, 6:2, 6:7 (6-8), 6:1, 6:3

Kyrgios (Australia, 28) - Johnson (USA) 6:3, 7:6 (7-1), 6:4

Monfils (Francja, 13) - Ramos (Hiszpania) 7:6 (7-2), 6:4, 6:3

Copil (Rumunia) - Humbert (Francja) 6:3, 5:7, 7:6 (13-11), 4:6, 6:1

Laaksonen (Szwajcaria) - Cecchinato (Włochy) 7:6 (7-3), 7:6 (8-6), 2:6, 3:6, 7:6 (7-2)

Shapovalov (Kanada) - Auger-Aliassime (Kanada, 18) 6:1, 6:1, 6:4

Andujar (Hiszpania) - Edmund (W. Brytania, 30) 3:6, 7:6 (7-1), 7:5, 5:7, 6:2

Fabbiano (Włochy) - Thiem (Austria, 4) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2

Zverev (Niemcy, 6) - Albot (Mołdawia) 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2

Tiafoe (USA) - Karlovic (Chorwacja) 6:2, 6:3, 1:2, krecz Karlovica

Bedene (Słowenia) - Kovalik (Słowacja) 6:3, 6:4, 7:5

Paire (Francja, 29) - Schnur (Kanada) 6:2, 6:4, 6:4

Schwartzman (Argentyna, 20) - Haase (Holandia) 6:3, 7:6 (8-6), 6:0

Gierasimow (Białoruś) - Harris (RPA) 7:5, 7:6 (7-5), 7:6 (7-3)

Sandgren (USA) - Tsonga (Francja) 1:6, 6:7 (2-7), 6:4, 7:6 (7-5), 7:5

Pospisil (Kanada) - Chaczanow (Rosja, 9) 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3

Stebe (Niemcy) - Krajinovic (Serbia) 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (8-6)

Chung (Korea Płd.) - Escobedo (USA) 3:6, 6:4, 6:7 (5-7), 6:4, 6:2

Kokkinakis (Australia) - Iwaszka (Białoruś) 6:3, 7:6 (10-8), 6:7 (4-7), 6:2