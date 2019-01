28 tenisistów zatrzymanych w sprawie ustawiania meczów. Wśród nich uczestnik ostatniego US Open

Trudne losowanie. Hurkacz zagra z olbrzymem, Linette z mistrzynią US Open Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Tożsamość zatrzymanych zawodników nie została ujawniona. Europol podał natomiast, że jednym z nich był uczestnik zeszłorocznego US Open.

Jak wyjaśniono, za procederem stoi grupa przestępcza wywodząca się z Armenii.

Weszli do mieszkań

W akcję zaangażowana została hiszpańska Straż Obywatelska. Jej funkcjonariusze przeszukali w sumie jedenaście mieszkań.

Skonfiskowano 167 tysięcy euro, ponad 50 urządzeń elektronicznych, karty kredytowe, pięć luksusowych pojazdów, dokumentację mającą związek z aferą oraz strzelbę. Zablokowano ponadto 42 konta bankowe.

Śledztwo TIU

Zatrzymania mają związek ze śledztwem, które ruszyło już dwa lata temu. Wszczęto je na wniosek tenisowej organizacji TIU powołanej do zwalczania korupcji w tym sporcie po tym, jak zaistniało podejrzenie, że zawodnicy byli zamieszani w ustawianie meczów turniejów ITF Futures i Challenger, mających niższą rangę niż imprezy ATP Tour. Oszustwa podejrzewa się w co najmniej 97 spotkaniach.



Jeden z tenisistów został już oskarżony o to, że był "pośrednikiem" między innymi graczami a ormiańskim gangiem, którego członkowie mieli pojawiać się na turniejach i pilnować, aby przekupieni tenisiści wykonywali ich polecenia.