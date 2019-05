Jak on to zrobił? Zamach nad głową i uderzenie między nogami

Odbicie Cuevasa może spokojnie kandydować do zagrania roku

Pablo Cuevas pokonał Francesa Tiafoe 6:0, 6:7 (5-7), 6:2 i awansował do półfinału turnieju na kortach ziemnych w portugalskim Estoril. W końcówce spotkania doszło do przepychanki słownej urugwajskiego zawodnika z sędzią Marianą Alves.

Pod koniec dnia na korcie w Estoril zapanowała nerwowa atmosfera. Kiedy błędną decyzję podjęła sędzia Mariana Alves, Urugwajczyk zdenerwował się. - O czym ty myślisz? Chyba myślami jesteś już na plaży - krzyczał tenisista. Grę kontynuowano po skorygowaniu błędu. Cuevas pokonał Francesa Tiafoe 6:0, 6:7 (5-7), 6:2 i awansował do półfinału turnieju w Estoril.

Genialne odbicie nic nie dało, bowiem Cuevas przegrał w dwóch setach 3:6, 6:7. Pięknie jednak walczył, a po meczu sporo mówiło się o jego zagraniu.

Był początek drugiego seta, dopiero drugi gem. Urugwajczyk znalazł się pod ścianą, bowiem przegrał łatwo pierwszą partię, a seta rozpoczął od straty swojego podania. Z reguły w takich momentach tenisiści nie mają odwagi na popisy, wolą pewnie kończyć wymiany.

33-latek dostał idealną piłkę na smecza, czyli zagranie z góry, jedno z najprostszych zagrań w tenisie. Udał jednak, że uderza mocno, poczekał aż piłka spadnie na kort i odbił ją między nogami. Do tego zupełnie nie patrząc w pole, w które zagrywa.

Miało być mocno, tymczasem wyszło lekkie zagranie za siatkę. Grek próbował jeszcze dobiec do tego tzw. skróta, ale nie zdążył.

Publiczność wiwatowała na stojąco.

Cuevas pokłócił się z sędzią

O Cuevasie było głośno w Estoril już podczas ćwierćfinału z Francesem Tiafoe. Urugwajczyk zarzucił błąd sędzi głównej Marianie Alves. Zdenerwował się do tego stopnia, że wezwał na kort supervisora. Okazało się, że miał rację, a to Portugalka się myliła. Przerwała bowiem grę podczas drugiego serwisu tenisisty, gdy jeden z chłopców do podawania piłek akurat przeszkodził Cuevasowi.

Miała do tego prawo, ale według przepisów powinna zarządzić grę od pierwszego, a nie drugiego podania. Na to najbardziej zdenerwował się tenisista, ale po interwencji supervisora Alves przyznała mu rację. Wcześniej Urugwajczyk zrugał ją, zarzucając, że "myślami jest już na plaży".