Kolejna odsłona "afery bananowej" w Australian Open. "Powiedział mi: ona nie jest twoim niewolnikiem"

Bolesna porażka Katarzyny Kawy w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Polka przegrała z Niemką Antonią Lottner 2:6, 1:6. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty.

Do dramatycznych scen doszło podczas pierwszego dnia kwalifikacji do Australian Open. Po niemal dwóch godzinach rywalizacji Dalila Jakupović zaczęła się dusić. Wszystko z powodu niekorzystnych warunków powietrznych związanych z pożarami w Australii. Słowenka nie potrafiła kontynuować gry i poddała spotkanie.

Nietypowa sytuacja na korcie podczas kwalifikacji do Australian Open. Duck Hee Lee wziął w tiebreaku przerwę medyczną w meczu z Alessandro Giannessim ze względu na skurcz. Włoch skarżył się sędziemu mówiąc, że nie jest to wystarczający powód. Chwilę później przegrał spotkanie i odmówił podania sędziemu ręki.

Tylko 69 minut trwało spotkanie Maja Chwalińska - Izabella Szinikowa w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Niestety Polka przegrała 0:6, 5:7. Zobacz ostatnie akcje tego meczu.

Magdalena Fręch przegrała z Japonką Mayo Hibi 2:6, 6:4, 4:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu.

Urszula Radwańska przegrała ze Szwedką Johanną Larsson 3:6, 1:6 w pierwszej rundzie kwalifikacji do Australian Open. Zobacz ostatanie akcje tego meczu.

W 1999 roku 19-letnia Amelie Mauresmo była sensacją Australian Open. Nierozstawiona Francuzka dotarła aż do finału. Większość jednak nie tylko skupiała się na jej grze. Mauresmo przyznała, że jest lesbijką. Dokuczały jej rywalki, w prasie ruszyła na nią nagonka. 19-latka w końcu nie wytrzymała presji i przegrała w finale, ale stała się inspiracją dla młodzieży zmagającej się ze swoją seksualnością.

W 2002 roku Martina Hingis zmierzyła się w finale Australian Open z Jennifer Capriati. Szwajcarka świetnie rozpoczęła spotkanie, ale z czasem coraz bardziej doskwierał jej morderczy upał. Do tego dzień wcześniej Hingis zagrała w finale debla. Koniec końców, Capriati wykorzystała słabość rywalki i wygrała w finale.

Aż do 4:34 nad ranem rywalizowali na korcie Lleyton Hewitt oraz Marcos Baghdatis w Australian Open 2008. Nigdy wcześniej żaden mecz nie zakończył się tak późno.

Niecała godzina wystarczyła Serenie Williams, aby awansować do 2. rundy damskiego singla Australian Open 2020. Amerykanka bez problemu pokonała Anastasiję Potapową w dwóch partiach.

Zobacz, co powiedział Hubert Hurkacz po awansie do drugiej rundy Australian Open. W pierwszym spotkaniu Polak pokonał Dennisa Novaka 6:7 (4-7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie John Millman.

W czwartym secie starcia z Fabio Fogninim Reilly Opelka stracił panowanie nad sobą po ostrzeżeniu nałożonym przez sędziego. Amerykanin od razu podszedł do stołka i zaczął ubliżać arbitrowi. Spotkanie zakończyło się porażką Opelki.

Nick Kyrgios znany jest z nietypowych i widowiskowych zagrań. Próbkę swoich umiejętności pokazał w starciu z Lorenzo Sonego. Australijczyk aż dwukrotnie zagrał pomiędzy nogami, ale tym razem nie przyniosło mu to korzyści. Zobacz tę sytuację.

W drugiej rundzie kwalifikacji rywalem Benchetrita był Fin Emil Ruusuvuori. Mecz był dość wyrównany, ale ostatecznie zakończył się triumfem Francuza 6:4, 0:6, 7:6. Mimo wszystko spotkanie zapewne nie odbiłoby się szerokim echem, gdyby nie jedna sytuacja.

Siedząc na ławce Benchetrit poprosił dziewczynkę podającą piłki, by obrała mu banana. – Czy możesz go obrać? – zapytał bezpośrednio. Jednak arbiter John Blom natychmiast nakazał, by pomocniczka oddała tenisiście owoc i zwrócił mu uwagę na niestosowne zachowanie.

We wtorek nad ranem Benchetrit rozegrał swój pierwszy mecz w głównej drabince Australian Open - zakwalifikował się dzięki wygranej nad Kazachem Dimitrym Popko. Jednak tym razem spotkanie nie ułożyło się po jego myśli – przegrał z Japończykiem Yuichi Sugitą 2:6, 0:6, 3:6. Tym samym pożegnał się z turniejem.

Po meczu zawodnik postanowił odnieść się do kontrowersyjnej sytuacji z poprzedniego dnia. Jego zdaniem nie jest niczemu winien, a sędzia wyolbrzymił całą sprawę, używając przy tym nieodpowiedni słów.

- Nałożyłem na ręce trochę talku, żeby zapobiec poceniu się. Tutejsze banany obiera się bardzo trudno, bo nie mają końcówki ułatwiającej obieranie. Grzecznie poprosiłem o obranie dziewczynkę od podawania piłek, bo już na początku meczu obrała mi jednego banana – tłumaczy.

- Sędzia zainterweniował i powiedział mi: Ona nie jest twoim niewolnikiem, nie możesz jej o to prosić. Użył słowa "niewolnik!" – podkreślił wzburzony Benchetrit.

Mimo wszystko reakcję arbitra poparła m.in. była legendarna tenisistka Martina Navratilova, która skomentowała wspomnianą sytuację w mediach społecznościowych. "Co następne, winogrona? John postąpił w sposób właściwy, żadnych wątpliwości" – napisała.

Transmisje z wielkoszlemowego Australian Open w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2. Wszystkie spotkania na żywo w Eurosport Playerze.