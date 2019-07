Demolka w Wimbledonie. Najkrótszy mecz od piętnastu lat

Szarapowa poddała się w dziwnym momencie. "To brak szacunku dla rywalki" Coś takiego w... czytaj dalej » Tomic długo uznawany był za cudowne dziecko australijskiego tenisa. Gdy miał 18 lat, dotarł do ćwierćfinału Wimbledonu. W najlepszym momencie swojej kariery dobił do czołowej dwudziestki światowego rankingu.

Tyle że wraz z ponadprzeciętnym talentem zaczął ujawniać inny dar - do ładowania się w tarapaty. Zaczęło się więcej mówić o jego pozasportowych ekscesach. A to o przekraczaniu prędkości i hurtowego zbierania mandatów, a to do hulaszczego trybu życia.

Parę razy posądzano go o "tankowanie", czyli specjalne odpuszczanie meczów. Gdy dwa lata temu ekspresowo odpadł z pierwszej rundy Wimbledonu z Mischą Zverevem, zasłaniał się "znudzeniem" i kontuzją. Organizatorzy dobrze zapamiętali mu brak zaangażowania i ukarali go grzywną. Swoje dorzucił też sponsor techniczny tenisisty, który wypowiedział mu umowę.

Trzy sezony wcześniej Tomic przegrał w Miami z Jarkko Nieminenem 0:6, 0:6. Mecz trwał zaledwie 28 minut. To rekord w męskim tenisie. Krótszego meczu nie było.

Wstydliwy Tomic

Błyskawicznie odpadł również z tegorocznego Wimbledonu. Jego trzy sety z Tsongą trwały niespełna godzinę. 15 lat temu jeszcze krócej grali Roger Federer i Alejandro Falla. Maestro odprawił wtedy z kwitkiem Kolumbijczyka po 54 minutach.



”He picks up a cheque for £45,000 but will there be a fine?”



Bernard Tomic has surrendered to Jo-Wilfried Tsonga in just 58 minutes!



2-6 1-6 4-6



Don't think we've heard the last about this match

https://t.co/iJqvr9TsIi#wimbledon#bbctennispic.twitter.com/KQczpX9giQ — BBC Tennis (@bbctennis) 2 lipca 2019





W sieci zaroiło się od złośliwych komentarzy. To, co wyczyniał Tomic, nazwano czymś "przerażającym" i "wstydliwym". Jest mowa również o "grze w slow motion", czyli w zwolnionym tempie.

Komentujący dla BBC wydarzenia z kompleksu All England Club w Londynie John Lloyd, swego czasu najlepszy brytyjski tenisista, przyznał, że liczył na obejrzenie bardziej zaciętego meczu.

"Grałem koszmarnie"

Sam Tomic odpierał zarzuty o niesportowe zachowanie. Gdy jeden z dziennikarzy zapytał go o wysiłek włożony w spotkanie z Tsongą, Australijczyk odparł: - Następne pytanie, proszę.

Za chwilę dodał: - Po prostu grałem koszmarnie.

Mimo porażki Tomic za sam udział w pierwszej rundzie turnieju zainkasował 45 tys. funtów, czyli niecałe 200 tys. zł. Nie wiadomo, czy zobaczy je na koncie, bo organizatorzy mogą wstrzymać wypłatę, jeśli uznają, że nie włożył w występ minimum zaangażowania.

Przegrana kosztować go będzie wypadnięcie z pierwszej setki rankingu ATP. Na razie jest 96.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy Wimbledonu:

Koepfer (Niemcy) - Krajinović (Serbia) 6:3, 4:6, 7:6 (11-9), 6:1

Federer (Szwajcaria, 2) - Harris (RPA) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Querrey (USA) - Thiem (Austria, 5) 6:7 (4-7), 7:6 (7-1), 6:3, 6:0

Nishikori (Japonia, 8) - Monteiro (Brazylia) 6:4, 7:6 (7-3), 6:4

Berrettini (Włochy, 14) - Bedene (Słowenia) 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7-3)

Basilaszwili (Gruzja, 18) - Ward (W. Brytania) 2:6, 4:6, 6:4, 6:4, 8:6

Simon (Francja, 20) - Caruso (Włochy) 7:6 (9-7), 6:3, 6:2

de Minaur (Australia, 25) - Cecchinato (Włochy) 6:0, 6:4, 7:6 (7-5)

Evans (W. Brytania) - Delbonis (Argentyna) 6:3, 7:6 (7-5), 6:3

Johnson (USA) - Ramos-Vinolas (Hiszpania) 6:4, 6:2, 6:3

Kyrgios (Australia) - Thompson (Australia) 7:6 (7-4), 3:6, 7:6 (12-10), 0:6, 6:1

Baghdatis (Cypr) - Schnur (Kanada) 6:2, 6:4, 6:4

Norrie (W. Brytania) - Istomin (Uzbekistan) 6:2, 6:4, 6:4

Rublew (Rosja) - Garin (Chile) 4:6, 6:4, 7:5, 6:4

Tsonga (Francja) - Tomic (Australia) 6:2, 6:1, 6:4

Struff (Niemcy) - Albot (Mołdawia) 6:4, 6:3, 6:2

Nadal (Hiszpania, 3) - Sugita (Japonia) 6:3, 6:1, 6:3

Isner (USA, 9) - Ruud (Norwegia) 6:3, 6:4, 7:6 (11-9)

Fognini (Włochy, 12) - Tiafoe (USA) 5:7, 6:4, 6:3, 4:6, 6:4

Schwartzman (Argentyna, 24) - Ebden (Australia) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2

Pouille (Francja, 27) - Gasquet (Francja) 6:1, 6:4, 7:6 (7-4)

Berankis (Litwa) - Shapovalov (Kanada, 29) 7:6 (7-0), 6:4, 6:3

Djere (Serbia, 31) - Andreozzi (Argentyna) 3:6, 7:6 (7-3), 7:6 (7-3), 6:3

Clarke (W. Brytania) - Rubin (USA) 4:6, 7:5, 6:4, 6:4

Sandgren (USA) - Uchiyama (Japonia) 3:6, 6:2, 6:4, 6:3

Fritz (USA) - Berdych (Czechy) 6:4, 6:4, 6:3

Millman (Australia) - Dellien (Boliwia) 6:2, 6:3, 6:4

Kukuszkin (Kazachstan) - Andujar (Hiszpania) 6:3, 6:2, 6:4

Barrere (Francja) - Bublik (Kazachstan) 3:6, 6:4, 6:3, 6:3

Fucsovics (Węgry) - Novak (Austria) 3:6, 6:4, 7:6 (7-2), 6:2

Sousa (Portugalia) - Jubb (W. Brytania) 6:0, 6:3, 6:7 (8-10), 6:1

Cilić (Chorwacja, 13) - Mannarino (Francja) 7:6 (8-6), 7:6 (7-4), 6:3