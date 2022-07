Tenisowe turnieje w Chinach odwołane

Chiny w lutym były gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich, które przeprowadzono pod ścisłymi rygorami medycznymi. Praktycznie wszystkie inne wydarzenia sportowe w tym roku rangi międzynarodowej w tym kraju zostały odwołane lub przełożone.

Przewodniczący ATP Andrea Gaudenzi już w zeszłym miesiącu spodziewał się problemów z wypełnieniem kalendarza zawodów w Chinach. Jego prognozy się potwierdziły.

"To już trzeci rok anulowania turniejów ATP w Chinach, które zazwyczaj organizowane są we wrześniu i w październiku. Po raz ostatni udało się je przeprowadzić w 2019 roku, przed pandemią" - głosi komunikat ATP.

Chiny kontynentalne 20 lipca potwierdziły 228 180 przypadków z objawami COVID-19. Chociaż liczba ta jest niewielka jak na światowe standardy, władze w Chinach trzymają się rygorystycznej polityki zero COVID, podczas gdy inne kraje złagodziły swoje zasady i zdecydowały się żyć z wirusem.

Turnieje French Open i Wimbledon odbyły się niedawno bez żadnych ograniczeń zdrowotnych i jest mało prawdopodobne, że tenisiści zgodziliby się na wyjazd do Chin, gdyby doszło do jakiegokolwiek okresu izolacji.

Oprócz turnieju Shanghai Masters (9-16 października), Chiny szykowały się do roli gospodarza imprez w Chengdu Open i Zhuhai, które miały rozpocząć się 26 września. Odwołano również turniej China Open, który był planowany na 3-9 października w Pekinie.