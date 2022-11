Rozlosowano grupy tenisowego ATP Finals

Nadal po raz piąty w karierze na koniec sezonu jest najwyżej rozstawionym zawodnikiem. Hiszpan, tegoroczny zwycięzca Australian Open i Roland Garros, po raz pierwszy spróbuje podnieść puchar wieńczący finał sezonu. Leworęczny zawodnik otwiera stawkę zawodników w Grupie Zielonej, w której zagrają ponadto Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime i Taylor Fritza.

Źródło: Getty Images Djoković i Nadal znają się doskonale

Djoković goni Federera