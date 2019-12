Federer przejął się odwołanym meczem. "Byłem załamany"

Zajrzeć za kulisy kariery weterana z Bazylei pozwoliła amerykańska stacja ESPN i jej film dokumentalny pt. "Roger Federer: dom jest wszędzie". W materiale ukazano listopadową podróż Federera oraz Zverva po krajach Ameryki Łacińskiej, której celem było rozegranie przez obu panów pokazowych meczów. I o ile ta sztuka udała się w Chile, Argentynie, Meksyku i Ekwadorze, o tyle w Kolumbii pojawił się spory problem.

W Bogocie doszło do zamieszek wywołanych napiętą sytuacją polityczną w kraju. We fragmentach filmu dokumentalnego, który będzie miał premierę 17 grudnia, mogliśmy zobaczyć, jak doszło do decyzji o odwołaniu meczu.

Bilety na wydarzenie świetnie się sprzedawały, cieszyło się ono sporym zainteresowaniem nie tylko kibiców, ale i mediów, lecz sytuacja polityczna w stolicy Kolumbii okazała się kluczowa. Do meczu dojść nie mogło ze względu na bezpieczeństwo wszystkich osób w nim uczestniczących.

Stres i presja były zbyt duże

- Poszliśmy się rozgrzać, świetnie się bawiliśmy, lecz potem wszystko zaczęło wymykać się spod kontroli. Zastanawiałem się, czy to na pewno najlepszy zbieg wydarzeń? Ludzie musieli wrócić do domów, czuć się bezpiecznie. Wtedy wiedziałem już, że nie powinniśmy grać, że stres i presja były już zbyt duże - opowiadał w nerwach. Na nagraniu widać było, jak Federer wraca do szatni ze łzami w oczach i jest wspierany przez Zvereva.

- Miałem małe załamanie. To nie był mecz marzeń, dało się odczuć, że wszystko zaczyna się rozpadać. Gdy wróciłem do szatni, byłem emocjonalnie zniszczony - mówił o zagrożeniu zamieszkami i odwołaniu pokazowego meczu.