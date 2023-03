Niecodzienna sytuacja na korcie. Nietoperz trafiony rakietą

Zakochani przerwali trening Igi Świątek w Indian Wells. Kapitalna reakcja Polki Iga Świątek... czytaj dalej » W ćwierćfinale gry podwójnej Challengera w Pune spotkali się dwaj tenisiści z Indii - Niki Kaliyanda Poonacha i Rithvik Bollipalli z parą Arjun Kadhe (Indie) i Maximilian Neuchrist (Austria). Międzynarodowy debel wygrał łatwo 6:1, 6:3, a mecz trwał zaledwie godzinę.

Nietoperz trafiony rakietą

Spotkanie było jednostronnym widowiskiem i nie wzbudziło wielkich emocji. Doszło w nim jednak do niecodziennej sytuacji.

Pod koniec pierwszego seta Poonacha szykował się do serwisu i na pewno nie przypuszczał, co się zaraz wydarzy. Z impetem uderzył piłkę, ale trafił rakietą także w przelatującego akurat obok niego nietoperza.

Zwierzę prawdopodobnie przypłaciło tę kolizję życiem, bo nie ruszało się po opadnięciu na kort. Zawodnicy przerwali grę i trzeba było służb porządkowych, by posprzątały plac gry.