Łzy na korcie. Dziewczynka od podawania piłek trafiona w głowę

Podczas rozgrzewki przed starciem ze Stanem Wawrinką Nicolas Mahut trafił przez przypadek jedną z dziewczynek do podawania piłek w twarz. Ta zalała się łzami i mimo pocieszeń ze strony obu zawodników zeszła do szatni. Mecz wygrał Mahut.

Łzy na korcie. Mahut trafił dziewczynkę do podawania piłek w...

Łzy na korcie. Mahut trafił dziewczynkę do podawania piłek w...

Mahut grał w czwartek ze Szwajcarem Stanem Wawrinką w drugiej rundzie turnieju Fever-Tree Championships w Londynie. Dla części tenisistów to tradycyjne przetarcie przed Wimbledonem, który w tym roku ruszy 1 lipca.



Francuz nie radził sobie z trzykrotnym mistrzem wielkoszlemowym. Minął kwadrans meczu, Mahut właśnie stracił swoje podanie i przegrywał już 1:3. Wtedy ze złości pozwolił sobie na jeszcze jeden serwis, już poza grą, niepunktowany. Tak się jednak złożyło, że posłana przez niego z wściekłości piłka trafiła w głowę jedną z dziewczynek odpowiadającą za ich podawanie. Akurat wtedy jej wzrok był skierowany gdzie indziej, bo miała zamiar chwycić piłki kierowane do niej przez inną turniejową asystentkę.



Przypadkowo uderzona dziewczynka rozpłakała się. Po serwisie tenisistów piłka leci z prędkością nawet 200 km/h, nierzadko ją przekracza. Siły zagrania Francuza nie zmierzono.

Źródło: Eurosport Dziewczynka nie mogła spodziewać się nadlatującej piłki zaserwowanej przez Mahuta (w czerwonej koszulce)

Ostrzeżenie od sędziego

Pierwszy z pomocą zapłakanej ruszył Wawrinka, który całej sytuacji nie widział, bo był odwrócony do dziewczynki plecami. Pospieszył do niej również sam sprawca zamieszania. Wystraszona nastolatka, cały czas ocierająca policzki z łez, opuściła kort. Mecz na chwilę przerwano, a sędzia ukarał francuskiego tenisistę ostrzeżeniem.



W poprzedniej rundzie Mahut dał się we znaki innej dziewczynce od podawania piłek. Podczas jednej z akcji poślizgnął się i na nią wpadł.



Wyświetl ten post na Instagramie. Straight red card for @nicomahut . #tennis #tennistv #sports #instasport #atp #atptour #queenstennis Post udostępniony przez Tennis TV (@tennistv) Cze 17, 2019 o 8:30 PDT

Mimo nieudanego początku Francuz czwartkowy mecz z Wawrinką wygrał 3:6, 7:5, 7:6.