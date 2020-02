21-letni Polak rozgrywa turniej życia. Kolejny rywal na łopatkach

21-latek przystąpił do imprezy jako 361. tenisista rankingu. W trzecim meczu znów przyszło się mu zmierzyć z wyżej notowanym rywalem. Niemiec zajmuje w notowaniu ATP 242. miejsce.



Janowicz nie do zatrzymania. Zagra o finał, zaliczy spektakularny awans w rankingu Jerzy Janowicz... czytaj dalej » Polak świetnie wszedł w spotkanie. W pierwszym gemie Kamke musiał bronić jednego breakpointa, w trzecim - dwa. W siódmym był już bezradny i w końcu doszło do przełamania. Żuk już do końca tej partii utrzymał własne podanie i zwyciężył 6:4.

W takim samym stosunku zakończył się drugi set, w którym Niemiec stracił podanie już w pierwszym gemie.

W półfinale rywalem Żuka będzie Arthur Rinderknech z Francji (ATP 206).

Turniej życia

Zawodnik z Nowego Dworu Mazowieckiego rozgrywa turniej życia. W Calgary nie przegrał jeszcze seta. Na starcie ograł niżej notowanego Raymonda Sermiento z USA, potem sprawił niespodziankę, pokonując 92. zawodnika w rankingu Kanadyjczyka Vaska Pospisila. W kolejnej rundzie rozprawił się z Amerykaninem JC Aragone (274 ATP).

Żuk na zawodowstwo przeszedł w 2016 roku, a pierwszy raz głośno zrobiło się o nim w styczniu tego roku, kiedy w ATP Cup pokonał wyżej notowanego Austriaka Dennisa Novaka. Jako junior nie odnosił znaczących sukcesów. Tym największym był półfinał Australian Open 2017 w parze z Australijczykiem Alexeiem Popyrinem. Również w grze podwójnej sięgnął po mistrzostwo Europy do lat 18.

361. miejsce na świecie, które zajmuje obecnie, jest jego najwyższym w karierze. Awansował na nie, wygrywając niedawno turniej ITF w brytyjskim Barnstaple. Trzema zwycięstwami w Calgary zapewnił już sobie awans w okolice 300. miejsca w rankingu.

Wynik ćwierćfinału challengera w Calgary:

Kacper Żuk (361. ATP) - Tobias Kamke (242. ATP) 6:4, 6:4