Spryt i talent w jednym. Fantastyczne zagranie Świątek "po dwóch latach treningów"

Polka przygotowuje się do wielkoszlemowego turnieju US Open i coraz bardziej dobitnie potwierdza, w jak świetnej jest formie. Niestraszne jej zawodniczki także ze ścisłego światowego topu. Momentami brakuje jej nie tylko strachu, ale wręcz respektu do rywalek.

W weekend warszawianka pokonała 6:1, 6:7, 10:4 Pliskovą, czyli trzecią rakietę świata. Dzień później uporała się w dwóch setach (6:3, 6:0) z Denisą Hindovą. Zwłaszcza z pojedynku z wyżej notowaną przeciwniczką powinna mieć świetne wspomnienia.

Świątek na swoim koncie na Twitterze pochwaliła się tenisowym trickiem, który wykonała w trakcie pierwszego z meczów. Podbiegła wówczas pod siatkę, sugestywnie zamarkowała smecz, czym kompletnie zmyliła Czeszkę, po czym mogła spokojnie, z gracją odegrać odbitą od ziemi piłkę na drugą stronę kortu. Złapana na wykroku Pliskova była kompletnie zagubiona i zrezygnowana.

Taki kunszt wymaga jednak mnóstwa pracy i tysięcy godzin szlifów. "Po dwóch latach treningów wreszcie miałam okazję, aby zagrać w ten sposób" - 19-latka cieszyła się w mediach społecznościowych.



After 2 years of practice finally got a chance to play this one #trickshotpic.twitter.com/3fPDHGac1l — Iga Świątek (@iga_swiatek) August 11, 2020





Dotrwać do Nowego Jorku

W obecnej sytuacji wypada jedynie liczyć, aby reprezentantka kraju utrzymała formę do turnieju w Nowym Jorku. Drugi w tym roku Wielki Szlem rozpoczyna się 31 sierpnia.

