Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie w Halle

To drugi sezon Hurkacza na kortach trawiastych w seniorskiej karierze. Na razie wiele wskazuje na to, że to nie jest ulubiona nawierzchnia polskiego tenisisty. Rok temu niewiele zdziałał na kortach Wimbledonu, gdy w łatwy sposób w pierwszej rundzie ograł go chimeryczny Bernard Tomic. Szybko odpadł też w challengerze na północy Anglii w Ilkley.

Kolejne nieudane podejście

W poprzednim sezonie Hurkacz zagrał tylko dwa turnieje na trawie, w tym zaplanował trzy takie występy, jednak już w pierwszym dniu Noventi Open w Halle pożegnał się z turniejem. Sousa potrzebował 82 minut, aby pokonać Hurkacza 7:6(3), 6:1. Portugalczyk w kolejnej rundzie zmierzy się z rozstawionym z numerem czwartym Chorwatem Borną Coricem lub z Hiszpanem Jaume Munarem.

Hurkacz za to przeniesie się do Eastbourne. To będzie jego ostatnia okazja, aby odpowiednio rozgrzać się na trawiastych kortach przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Przed startem w Halle - Hurkacz wycofał się z turnieju w Stuttgarcie z powodu kontuzji pleców. Miał wystąpić w deblu w parze z Feliksem Augerem-Aliassime'em.

I runda gry pojedynczej w Halle:

Joao Sousa (Portugalia) - Hubert Hurkacz (Polska) 7:6(3), 6:1