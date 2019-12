Skandaliczny pojedynek w Dausze. W tle bukmacherski przekręt

W świecie tego sportu mecz, w którym zwycięzca zdobędzie 48 punktów bez przegrania ani jednego, określa się mianem złotego. I takie też spotkanie odbyło się w stolicy Kataru. Z przymiotnikiem "złoty” to "widowisko" nie miało jednak nic wspólnego.

Bahmet wyglądał jak zawodnik, który trzymał rakietę tenisową po raz pierwszy w życiu. Nie powinno więc dziwić, że Koaykul, obecnie 1367. numer w rankingu ATP, rozbił rywala w pył i przez 24 minuty dwusetowej rywalizacji nie pozwolił mu na zapunktowanie choćby raz.

Debiutujący w profesjonalnym tenisie 22-latek z Ukrainy zaprezentował poziom, któremu było bliżej do okazyjnego grania amatorów niż do rywalizacji dwóch sportowców z prawdziwego zdarzenia.

Cały mecz był transmitowany przez ITF, a kilka końcowych wymian obiegło media społecznościowe, z miejsca stając się ich hitem. Futures to turniej najniższej rangi. Ten w Dausze ma pulę nagród 15 tysięcy dolarów.

Koaykul beats Bahmet 6-0 6-0 in Doha, golden match, 48/48 points, here’s the last few pic.twitter.com/DVcIZos47u — Harry (@stokaljona) December 9, 2019

To mógł być bukmacherski przekręt

Sprawa może mieć jednak drugie dno. Marek Furjan, komentator tenisa w Eurosporcie, na swoim koncie na Twitterze wrzucił zdjęcia ze śledztwa, jakie przeprowadził i jakim pochwalił się w sieci jeden z użytkowników tego medium społecznościowego.

W skrócie: Bahmet jest ponoć menedżerem jednego z dobrze znanych graczy zakładów bukmacherskich, a cały pomysł, aby startował w turnieju kwalifikacyjnym, to bukmacherski przekręt.

Dzięki temu Bahmet, który ma nawet nie znać zasad tenisa, a rakietę faktycznie trzymał po raz pierwszy w życiu, wraz z kolegą postawili na to spotkanie i za zarobione pieniądze byli w stanie opłacić tygodniowy pobyt w hotelu. Miał to być dopiero początek potencjalnych zysków.

"Artiom zagra znowu w kolejnym tygodniu i znowu postawimy przeciwko niemu" - mogliśmy przeczytać w rozmowach cytowanych na Twitterze.

Bez wątpienia tą sytuacją zajmą się teraz władze ITF, a więc Międzynarodowej Federacji Tenisowej, która odpowiada za turnieje takie jak ten w Dausze.