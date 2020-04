Thiem skrytykował pomysł Djokovicia. "Dlaczego miałbym przekazać im pieniądze?"

Rok temu wygrał French Open, dziś pracuje w supermarkecie. "Koronawirus mi to umożliwił" Rok temu wygrał... czytaj dalej » Pomysł wyszedł od lidera rankingu ATP Novaka Djokovicia, który pełni funkcję przewodniczącego rady graczy zawodowego cyklu. Serb zaproponował, by najbogatsi tenisiści w obecnych trudnych czasach wsparli zawodników z miejsc 150-400, którzy stracili źródło dochodu, a którzy nie mają tak pokaźnych oszczędności.

Djoković chce, by czołowa piątka światowego rankingu zasiliła specjalny fundusz kwotą po 30 tys. dolarów każdy. Minimalna wpłata zawodników z miejsc 51-100 w rankingu ATP miałaby wynosić 5 tys. dolarów. Łączna kwota - ponad milion dolarów - miałaby pochodzić od stu czołowych singlistów i 20 najwyżej sklasyfikowanych deblistów. Z pomysłem tym nie zgadza się trzeci na świecie Thiem.

Thiem: wszyscy musieliśmy walczyć o pozycję i ranking

- Przecież żaden z niżej sklasyfikowanych tenisistów nie walczy o przeżycie. W swojej karierze spotkałem wielu zawodników, którzy nie poświęcali się sportowi w 100 procentach. Wielu z nich postępuje dość nieprofesjonalnie. Nie widzę powodu, dla którego miałbym przekazać im pieniądze. Wolę wspierać ludzi i instytucje, które rzeczywiście tego potrzebują – stwierdził Thiem.

- Na tym świecie nie ma zawodu, który gwarantowałby sukces i ogromne pieniądze zaraz na początku kariery. Żaden z nas, czołowych zawodników, nie miał niczego zagwarantowanego. Wszyscy musieliśmy walczyć o naszą pozycję i ranking - podkreślił trzykrotny finalista w Wielkim Szlemie.



Dominic Thiem balks at notion he should donate to lower-ranked players (per reports, would be suggested ~$30,000).



Thiem made $8 million in prize money alone last year, and $1.7 million already in prize money in just the first two months of 2020.



Plus millions more off-court. https://t.co/VcgIuOjU3A — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) April 26, 2020





26-letni Thiem jest zawodowcem od 2011 roku. Do tej pory wygrał 16 turniejów w cyklu ATP i zarobił na kortach niemal 24 mln dolarów.