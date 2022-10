Wschodząca gwiazda tenisa nie wytrzymała. W proteście zeszła z kortu i poddała mecz

Garbine Muguruza pokonała Clarę Tauson 6:3, 7:6 (7-5) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

W półfinale w Poitiers walczyły dwie wschodzące gwiazdy tenisa. 19-letnia Tauson jeszcze dwa sezony temu była najlepszą juniorką świata, która ma na swoim koncie już kilka cennych wygranych w głównym cyklu WTA.

Uważana jest za następczynię byłej liderki rankingu, także reprezentującej Danię, Caroline Woźniacki.

Z kolei Marcinko ma dopiero 16 lat, ale również zdaniem ekspertów, tenisowy świat stoi przed nią otworem.

Miała dosyć

Półfinałowy mecz między Dunką i Chorwatką był wyrównany. Tauson kilka razy kwestionowała jednak decyzję sędziów liniowych, którzy pokazywali ślady na jej niekorzyść. W jednej sytuacji piłka wyraźnie spadła w aut, a sędzia pokazał linię i zamiast gema dla Dunki, mieliśmy równowagę.



Here's the shot. It was break point for Tauson. pic.twitter.com/F6MoNNUXxm — Mark Nixon (@markalannixon) October 29, 2022

Kontrowersyjne decyzje tak rozzłościły młodą tenisistkę, że ta na początku trzeciego seta zeszła z kortu. Wcześniej wytłumaczyła głównemu arbitrowi swoją decyzję.

Przy stanie 6:3, 1:6, 1:2, kiedy tenisistki przebywały na korcie 1,5 godziny, podziękowała zszokowanej rywalce za grę i opuściła obiekt. Zgromadzeni w hali kibice pożegnali ją gwizdami.

Dunkę prawdopodobnie czeka teraz kara za swoje zachowanie.

W niedzielnym finale Marcinko pokonała Belgijkę Ysaline Bonaventure 6:3, 7:6.