Trzy obronione piłki meczowe i życiowy sukces Chińczyka w Madrycie

Rywalka napsuła sporo krwi Sabalence Aryna Sabalenka... czytaj dalej » Zhang po raz pierwszy w karierze pokonał tenisistę z czołowej dziesiątki rankingu, a w decydującym tie-breaku obronił trzy piłki meczowe. W poprzednich rundach wygrał z Brytyjczykiem Cameronem Norrie, Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem i Austriakiem Jurijem Rodionovem.

Duży awans w rankingu ATP

Urodzony w Szanghaju 26-letni tenisista, zajmujący obecnie 99. miejsce w rankingu ATP, w październiku został pierwszym Chińczykiem w czołowej setce światowej klasyfikacji. Teraz ma gwarancję, że w poniedziałek awansuje co najmniej na 66. pozycję - najwyższą w karierze.



Zhang w czwartek o półfinał powalczy z Rosjaninem Asłanem Karacewem, który w 1/8 finału pokonał swojego rodaka Daniiła Miedwiediewa 7:6 (7-1), 6:4. Największym osiągnięciem w karierze Karacewa jest awans do półfinału Australian Open w 2021 roku.



Zhang Zhizhen saves THREE MATCH POINTS to shock Fritz and extend his Cinderella run into the quarters in Madrid!!#MMOpenpic.twitter.com/AAjxWZGtAD — Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2023





Popis Alcaraza

Wicelider rankingu ATP, broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz wygrał we wtorek z reprezentującym Niemcy Alexandrem Zverevem 6:1, 6:2. Taki był też skład finału w poprzedniej edycji imprezy i wówczas ulubieniec gospodarzy zwyciężył 6:3, 6:1.



W ćwierćfinale rywalem najwyżej rozstawionego Hiszpana będzie Karen Chaczanow (10.), który pokonał innego Rosjanina Andrieja Rublowa 7:6 (10-8), 6:4.



W innym meczu 1/4 finału Chorwat Borna Corić (17.) zmierzy się z Niemcem Danielem Altmaierem. Czwarta para ćwierćfinałowa nie została jeszcze wyłoniona.



W niedzielę z turnieju odpadł Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Coriciem 6:7 (3-7), 3:6.