Taylor Fritz miał wygrać turniej, a tylko najadł się wstydu. "Czuję się jak idiota"

Już w poniedziałek z imprezą w Nowym Jorku pożegnał się piąty w rankingu Stefanos Tsitsipas, jednak to porażka Fritza odbiła się najgłośniejszym echem.

Publika kocha takie historie jak z bajki: tenisistę ze ścisłej czołówki, który miał liczyć się w walce o tytuł, odprawił z kwitkiem tenisista znikąd.

Fręch przegrała mecz w głowie: ciężko było dźwignąć to psychicznie Nie była sobą... czytaj dalej » Brandon Holt, bo o nim mowa, najbardziej znany jest z... mamy, słynnej Tracy Austin, którą w poniedziałek Iga Świątek zdystansowała pod względem liczby tygodni na pierwszym miejscu w rankingu.

Jej synowi na razie daleko do nawet zbliżonych osiągnięć. Ma już 24 lata i do tej pory nie pokazał się wielkiemu tenisowemu światu. Do US Open przystąpił jako 303. zawodnik w rankingu, musiał przebijać się przez kwalifikacje, do których dostał zresztą dziką kartę. Była to jedyna droga - miał za niski ranking, by się w ogóle do nich załapać.

Poniedziałek na Flushing Meadows przyniósł już jednak zupełnie nową historię.

Zawiódł na całej linii

Holt nie tylko okazał się równorzędnym rywalem dla faworyzowanego Fritza, ale po prostu ograł go jak stary wyga. 12. zawodnik światowego rankingu nie miał nic na swoją obronę, jednak nawet nie próbował tego robić. Zdawał sobie sprawę z tego, że zawiódł na całej linii.

Źródło: Getty Images Taylor Fritz

- Grałem bardzo dobrze. Miałem wielkie nadzieje. A teraz czuję się jak idiota, ponieważ myślałem, że mogę wygrać ten turniej. To okropne - ubolewał na konferencji prasowej.

Za to Holt był w siódmym niebie i po zwycięstwie ochoczo opowiadał o roli matki w tym sukcesie, mistrzyni US Open z 1979 i 1981 roku.

- Nie pamiętam, co powiedziała mi przed meczem. Pewnie coś w stylu: baw się dobrze. I tak było. Miałem w tym meczu wzloty i upadki, ale myślę sobie, że na koniec nie mógłbym być szczęśliwszy - opowiadał Holt.

Fritz ma teraz o czym myśleć - tak szybko nie odpadł w Nowym Jorku od 2019 roku. Tymczasem jego sensacyjny pogromca w kolejnym meczu spotka się z 66. na świecie Argentyńczykiem Pedro Cachinem. I wcale nie będzie spisany na straty.

