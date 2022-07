Tatjana Maria, córka polskiego szczypiornisty, robi furorę na Wimbledonie

Video: tvn24

Wzruszenie rodziny Kubota. "Teraz trzymamy kciuki za Jurka"

Jerzy Janowicz wygrał z Łukaszem Kubotem 7:5, 6:4, 6:4 i to on awansował do półfinału Wimbledonu. Polski pojedynek na londyńskich kortach obserwowała w telewizji rodzina Kubota. Bliscy zawodnika podkreślają, że mimo wczorajszej porażki, był to najlepszy turniej w jego karierze.

