Mama dwóch córek zachwyca w Wimbledonie. Ma historyczny półfinał

Dla obu tenisistek był to historyczny występ w tej fazie turnieju. Obie znalazły się niej, pokonując faworyzowane rywalki. 34-letnia Maria, 103. w rankingu WTA i niezmordowana matka dwóch córek, w niedzielę ograła rozstawioną z numerem 12. Łotyszkę Jelenę Ostapenko 5:7, 7:5, 7:5, a 22-letnia Niemeier pół godziny później pewnie zwyciężyła Brytyjkę Heather Watson 6:2, 6:4.

Tym samym obie Niemki zapracowały na premię w wysokości 360 tysięcy euro. W przypadku pochodzącej z Dortmundu Niemeier, 97. w światowym rankingu, to więcej, niż zarobiła wcześniej w całej karierze. Alize Cornet żegna się z Wimbledonem Po pokonaniu Igi... czytaj dalej »

Znowu odrobiła straty

To ona lepiej rozpoczęła wtorkowe starcie. Kluczowe dla jego losów okazało się przełamanie już w pierwszym gemie. Niemeier, która dopiero po raz drugi startuje w wielkoszlemowej rywalizacji, a miesiąc temu w Paryżu odpadła w pierwszej rundzie, nie dała sobie wydrzeć wygranej.

Maria, która w 2015 roku na londyńskiej trawie osiągnęła trzecią rundę i do niedzieli to było jej największe wielkoszlemowe osiągnięcie, już w poprzednim pojedynku pokazała, że potrafi odrabiać straty. W drugim secie nie dała rywalce żadnych szans, oddając jej w dodatku tylko dwa gemy.

Najbardziej zacięta i najdłuższa była decydująca odsłona, trwająca ponad 50 minut. Niemeier prowadziła już 4:2 i wydawało się, że zmierza do następnej rundy. Maria jednak znów nie złożyła broni, znowu odrobiła straty, a w 12. gemie zrewanżowała się przełamaniem. Po dwóch godzinach i 20 minutach cieszyła się z awansu.

Źródło: Getty Images Jule Niemeier serdecznie pogratulowała rodaczce

Tata Polak

Została dopiero czwartą tenisistką od 1984 roku spoza pierwszej setki, która awansowała do najlepszej czwórki. Wcześniej sztuki tej dokonały: Mirjana Lucić w 1999 roku (nr 134), Jie Zheng w 2008 roku (nr 133) oraz Serena Williams w 2018 roku (nr 181).

WIMBLEDON 2022. WYNIKI TURNIEJU KOBIET

Warto podkreślić, że kolejny historyczny awans uzyskała 15 miesięcy po urodzeniu drugiej córki - Cecylii. Co ciekawe, ojcem Marii był Polak, zmarły w 2008 roku Henryk Malek, były reprezentant Biało-Czerwonych w piłce ręcznej.



Our first semi-finalist. Her first semi-final



Welcome to the final four, @Maria_Tatjana#Wimbledonpic.twitter.com/KBdVFktjF6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022

A to nie koniec wielkich wyczynów tenisistki. Maria jest drugą zawodniczką z Europy, która osiągnęła półfinał w turnieju wielkoszlemowym po ukończeniu 34. roku życia. Pięć lat temu dokonała tego wspomniana Lucić podczas Australian Open.



2 - Tatjana #Maria is the second European player to reach the semifinals in a Grand Slam tournament after turning 34, after Mirjana Lucic at the Australian Open 2017. Infinite.@WTA@WTA_insider#Wimbledonpic.twitter.com/wvz2W8ZhhS — OptaAce (@OptaAce) July 5, 2022

W walce o finał Niemka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Maria Bouzkova (Czechy) - Ons Jabeur (Tunezja).

Wynik ćwierćfinału kobiet:

Tatjana Maria (Niemcy) - Jule Niemeier (Niemcy) 4:6, 6:2, 7:5