Tajemnica butelki Djokovicia. Jest teoria, co było w środku

"Czym za pomocą swojej tajemniczej butelki inhaluje się Novak Djoković?" - pytają w tytule swojego tekstu na łamach "Telegraph" Tom Morgan i Simon Briggs.

"Djoković wywołał zamieszanie przy okazji wygranego meczu w 4. rundzie, gdy najpierw gestykulował w stronę swojego boksu, wskazując na butelkę, a potem wycisnął coś z niej do ust" - czytamy.

Fenomenalny powrót Djokovicia w Wimbledonie. Rywal był o krok od awansu do półfinału Novak Djoković... czytaj dalej » Do obrazków, które błyskawicznie obiegły sieć, doszło przy okazji niedzielnego pojedynku Djokovicia z Timem Van Rijthovenem.

W przerwie między gemami siedzący na swoim foteliku Djoković chwycił w dłoń białą, nieprzezroczystą butelkę - w istocie był to bidon - i zwrócił się w stronę swojego boksu, dopytując gestami, czy ma z niej skorzystać teraz, czy później.

Niecodzienny był też sposób przyjęcia jej zawartości. Butelka wskazywałaby na płyn, tymczasem Djoković coś z niej wycisnął do ust, wyraźnie się zaciągając. Cała sytuacja wyglądała dziwnie, dlatego ruszyły domysły.

Nowa moda

Na ich fali powstał właśnie tekst w "Telegraph", w którym autorzy starali się dojść do prawdy. W tym celu przepytali osobę z kręgów Wimbledonu, która anonimowo zwróciła uwagę na nową modę wśród tenisistów.

- Tak naprawdę nie odniesiesz żadnych korzyści ze stosowania tego w trakcie meczu, ale jestem przekonany, że był to izotonik - twierdzi źródło "Telegraph".

- Wielu tenisistów zaczęło przyjmować proszek, nawet przedtreningowy proszek izotoniczny - dodaje.



I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh — Damian Reilly (@DamianReilly) July 5, 2022





Zawierające cukry proste i elektrolity izotoniki są bardzo praktyczne, ponieważ nawadniają organizm lepiej niż woda. Do niedawna znane były przede wszystkim pod postacią płynu, ale zaczęło to ewoluować w stronę proszku. Najnowszym krzykiem mody są inhalacje z izotoników, co nie mogło ujść uwadze Djokovicia, znanego z zamiłowania do wszelkich nowinek dotyczących żywienia i suplementacji.

I prawdopodobnie ot cała tajemnica. Nie ma tu też żadnego skandalu. Izotoniki można stosować do woli, ponieważ nie znajdują się na liście zabronionych środków.

W piątkowym półfinale Wimbledonu rywalem Novaka Djokovicia będzie faworyt gospodarzy Cameron Norrie.