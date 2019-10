Federer pokłócił się z sędzią i przegrał. "Zawsze wychodzę na idiotę"

Piłka poza kortem, rakieta na trybunach. Zverev nie wiedział, co się dzieje Niecodziennie... czytaj dalej » Spotkanie Federera ze Zverevem bez wątpienia odbije się szerokim echem we wszelkich podsumowaniach sezonu.

Pierwszy set pewnie padł łupem Niemca, który wygrał 6:4. Natomiast w drugim Zverev zmarnował pięć piłek meczowych, a Szwajcar wygrał pięć gemów z rzędu, by ostatecznie zwyciężyć 7:6.

Pierwsze starcie z sędzią

Najciekawiej było jednak w trzeciej partii. Przy stanie 2:0 dla Zvereva doszło do zmiany piłek, o czym tenisiści nie zostali poinformowani.

Federer miał o to pretensje do arbitra. - On czeka. Tysiące ludzi czekają. Nie pomyślałeś o tym? - rzekł do Nacho Forcadella.

Chyba się zreflektował, bo dodał: - Mam inne zmartwienia na głowie, człowieku. Dobra, przepraszam za to.

Za chwilę Federer chciał zmienić rakietę, ale piłki zostały już przygotowane i arbiter nakazał mu wrócić do gry. Gdy Zverev wyszedł na prowadzenie 3:0, Szwajcar raz jeszcze wdał się w dyskusję. - Dlaczego mnie upominasz? W całym spotkaniu zwróciłem się do ciebie tylko z jedną kwestią. Zawsze później wychodzę na idiotę - rzucił.

Runda druga

Koniec? Nic z tych rzeczy. W kolejnym gemie Federer został ukarany odjęciem punktu za uderzenie piłki w kierunku publiczności - wcześniej w meczu zrobił to trzy-cztery razy. Dzięki temu Zverev stanął przed szansą przełamania na 4:0. Natomiast Fed Express nie wytrzymał i doszło do wymiany zdań.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kłótnia Rogera Federera z sędzią w Szanghaju

- Może nie uderzyłeś piłki z pełną siłą, ale piłka wyszła poza kort - bronił się sędzia.

- Z pewnością nie z całą siłą. Więc jaki jest powód odjęcia punktu? - zapytał Federer.

- Odbiłeś piłkę poza kort, możemy ją stracić - kontynuował Forcadell.

- Czy sądzisz, że nie jesteśmy w stanie odzyskać piłki? - odpowiedział Federer.

- Mogliśmy. Jednak wcześniej też uderzyłeś mocniej poza kort - podkreślał sędzia.

- Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej, że grozi mi odjęcie punktu? - zastanawiał się Szwajcar.

Ostatecznie Zverev zwyciężył 6:3, 6:7(7), 6:3 i awansował do półfinału, w którym zmierzy się z rozstawionym z "11" Matteo Berrettinim. Ten wcześniej pokonał w dwóch setach Dominika Thiema 7:6(8), 6:4.

W innym ćwierćfinale przegrał rozstawiony z jedynką Novak Djoković, na którego sposób znalazł Grek Stefanos Tsitsipas.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych:

Tsitsipas - Djoković 3:6, 7:5, 6:3

Miedwiediew - Fognini 6:3, 7:6 (7-4)

Zverev - Federer 6:3, 6:7 (7-9), 6:3

Berrettini - Thiem 7:6 (10-8), 6:4