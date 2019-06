Syn legendy Wimbledonu powoli wychodzi z cienia ojca. Debiut na londyńskiej trawie

Borg senior będąc w wieku Leo z sukcesami reprezentował już Szwecję w Pucharze Davisa i wygrywał juniorski Wimbledon.

​Leo w ojczyźnie uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych tenisistów młodego pokolenia. Triumfował w mistrzostwach Szwecji do lat 15 i 16. Na arenie międzynarodowej dopiero zdobywa doświadczenie. W juniorskim Wimbledonie zabraknie go z uwagi na zbyt niskie notowanie w rankingu.

W Hurlingham Club młody Leo znalazł się również w cieniu innej tenisowej legendy, Rafaela Nadala. Hiszpan zdecydował się rozegrać dwa pokazowe mecze podczas Aspall Tennis Classic w ramach przygotowań do rozpoczynającego się w lipcu Wimbledonu. Oprócz niego w Londynie zaprezentują się również Kevin Anderson, Nick Kyrgios, Marin Cilic, Lucas Pouille, Felix Auger-Aliassime oraz Marcos Baghdatis.

Nie ma innej drogi

Przed Leo Borgiem jeszcze wiele pracy, by wkroczyć w świat profesjonalnego tenisa. Póki co do wyczynów swojego ojca nawiązał występując w filmie "Borg v McEnroe" duńskiego reżysera Janusa Metza. Mając 12 lat odegrał rolę młodego Bjoerna.

Niewykluczone, że młody tenisista realizuje powoli założenia, jakie jesienią ubiegłego roku przedstawił jego ojciec cytowany przez szwedzki dziennik "Aftonbladet".

- Leo musi się pokazywać, a później stawiać na tenis. Musisz podróżować, żeby grać w Europie i na świecie. Nic nie przychodzi za darmo, a wyjazdy są całkiem drogie, by grać po świecie. Ale trzeba to robić, żeby się rozwijać - mówił.