Udany powrót byłej światowej dwójki. Kolano wytrzymało maraton

Duży aut to mało powiedziane. Sam nie mógł uwierzyć, gdzie poleciała piłka Amerykański... czytaj dalej » Dwukrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych (US Open 2004, Roland Garros 2009) pauzowała przez sześć i pół miesiąca z powodu kontuzji kolana. Jej ostatnim turniejem był ten z Kantonu, z którym pożegnała się po drugiej rundzie. W poniedziałek w Szwajcarii jej rywalką była dobrze dysponowana w ostatnich tygodniach i młodsza o dziewięć lat tenisistka z Czelabińska.

Forma wciąż nie ta

Aleksandrowa szczególnie dobrze spisuje się w hali, co wyraźnie widać było na korcie ziemnym w Lugano. Kuzniecowa zdołała ją pokonać, choć od optymalnej dyspozycji wciąż wiele ją dzieli. W samym tylko pierwszym secie była druga rakieta świata popełniła 18 niewymuszonych błędów. Potem jednak pomocną dłoń wyciągnęła rywalka, która miała ogromne problemy z serwisem, tracąc swoje podanie w drugiej partii aż czterokrotnie. W trzecim secie starsza z Rosjanek prowadziła już 4:1, ale o wszystkim i tak zadecydować musiał tie-break. W nim Kuzniecowa miała już 5-1, ale o zwycięstwo musiała drżeć do samego końca.

Cały mecz podopieczna trenera Guillermo Canasa zakończyła z 47 niewymuszonymi błędami na koncie. Zdrowa Rosjanka w drugiej rundzie zagra Timeą Bacsinszky lub Tamarą Korpatsch.