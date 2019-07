Wycofała się z turnieju w Waszyngtonie przez problemy z amerykańską wizą

W ubiegłym roku Kuzniecowa ograła w finale w Waszyngtonie Chorwatkę Donnę Vekić 4:6, 7:6 (9-7), 6:2. Mecz był bardzo emocjonujący, gdyż Rosjanka w drugim secie obroniła cztery piłki meczowe.

Kuzniecowa rezygnuje

Kawa mocna jak nigdy. Polska tenisistka czarnym koniem turnieju na Łotwie Sen Katarzyny... czytaj dalej » Kibice tenisa za Oceanem na pewno liczyli na kolejne pasjonujące pojedynki z Kuzniecową w roli głównej. Wszystko wskazuje jednak na to, że 34-letnia zawodniczka w Waszyngtonie nie zagra.

O swoich kłopotach z uzyskaniem amerykańskiej wizy mówiła już w trakcie Wimbledonu. To najwyraźniej nie przyspieszyło procedur. Dzień przed losowaniem turnieju w amerykańskiej stolicy Kuzniecowa ogłosiła oficjalnie, że się wycofuje.



"Niestety, musiałam wycofać się z Waszyngtonu z powodów moich problemów z amerykańską wizą. Chciałabym przeprosić wszystkich moich fanów, którzy czekali na mój występ. Nigdy w życiu nie miałam takich problemów. Mam nadzieję, że pewnego dnia w końcu dostanę wizę i będę mogła zagrać w kolejnych turniejach w Stanach Zjednoczonych" - napisała Kuzniecowa na Twitterze.



Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! pic.twitter.com/K1JzU2vupi — Svetlana Kuznetsova (@SvetlanaK27) July 25, 2019





Wiza... się znalazła

Co ciekawe, po oświadczeniu zawodniczki w czwartek odezwała się rzeczniczka amerykańskiej ambasady w Moskwie Andrea Kalan, twierdząc, że... wiza czeka na odebranie. Według niej problem wynikał z faktu, że z Kuzniecową nie można było się skontaktować.



"Jeśli to czytasz, Swietłano, zadzwoń do nas, twoja wiza czeka na ciebie" - zaskoczyła Kalan.







We’ve seen press reports about tennis player Svetlana #Kuznetsova and her #visa concerns. We have reached out to her directly to make sure she can travel and compete, but no answer. If you’re reading this, Svetlana, give us a call - your visa is waiting for you! — Andrea Kalan (@USEmbRuPress) July 26, 2019





Są inne turnieje

"Dziękuję, Andreo, mój paszport już został wysłany do amerykańskiej ambasady w Moskwie. Przepraszam, ale nie miałam żadnych telefonów" - odparła na swoim koncie Kuzniecowa.



Trudno przypuszczać, by Rosjanka zmieniła jeszcze zdanie i w ostatniej chwili przystąpiła do turnieju w Waszyngtonie. Na pewno się jednak ucieszyła z nagłej zmiany sytuacji. W sierpniu są jeszcze turnieje WTA w kanadyjskim Toronto oraz amerykańskich Cincinnati i Nowym Jorku. Grając w nich zawodniczki, przygotowują się do wielkoszlemowego US Open (też w Nowym Jorku), który ruszy 26 sierpnia.