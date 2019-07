Porażka Świątek w drugiej rundzie. Wygraną miała na wyciągnięcie ręki

W Waszyngtonie Świątek rozpoczęła przygotowania do US Open. Był to jej pierwszy start od nieudanych występów na kortach trawiastych.

Początku w Stanach Zjednoczonych również nie miała najlepszego. W pierwszej rundzie przegrywała bowiem z Ons Jabeur 4:6, 1:4. Niespodziewanie wróciła do gry, pokonując Tunezyjkę w trzech setach.

Kolejny jej mecz z Jessicą Pegulą obfitował w jeszcze większe zwroty akcji. Amerykanka rozpoczęła go od prowadzenia 5:2. Przy stanie 5:4 miała trzy piłki setowe z rzędu, ale żadnej nie wykorzystała. Potem zaczęła ciskać o kort rakietą, była wyraźnie sfrustrowana. Przy prowadzeniu Świątek 6:5 popełniła dwa podwójne błędy z rzędu i mocno pomogła naszej zawodniczce.

Dwa gemy od ćwierćfinału

Warszawianka poszła za ciosem i w drugiej partii prowadziła 4:2. Była dwa gemy od ćwierćfinału. Tym razem jednak to ona zaczęła się denerwować. Wyraźnie obniżyła poziom. Popełniała dużo błędów, traciła gema za gemem. W efekcie przegrała 4:6.

Trzecia partia to kontynuacja jej słabej gry. Świątek kompletnie się posypała. Błyskawicznie poległa 1:6, odpadając w drugiej rundzie. Widać, że Polka nie wróciła jeszcze do formy.

Teraz czekają ją występy Toronto i Cincinnati, a potem US Open. Ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy.

Transmisje ze spotkań na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Wynik 2. rundy turnieju w Waszyngtonie:

Iga Świątek - Jessica Pegula 7:5, 4:6, 1:6