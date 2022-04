Sędzia zamienił występ tenisisty w piekło. "To było barbarzyństwo"

Hubert Hurkacz przegrał w dwóch setach 6:7(5), 4:6 z Andriejem Rublowem w czwartej rundzie turnieju ATP w Indian Wells. Dla wrocławianina była to druga porażka z tym rywalem w ciągu kilkunastu dni.

Liczył, że los odmieni się w Houston. W decydującej fazie kwalifikacji to turnieju ATP Tour rywalizował z Holendrem Gijsem Brouwerem (361. ATP).

"Gem, set i mecz". To nie był jednak koniec

Rozpoczął świetnie, przy prowadzeniu 6:4, 5:4 i podaniu rywala miał trzy piłki meczowe. Po jednym z serwisów popisał się efektownym minięciem przy linii. "Gem, set i mecz" – usłyszał upragnione słowa ze strony irańskiego sędziego Amira Borghei i podniósł ręce do góry w geście triumfu.

Brouwer najpierw odprowadził piłkę wzrokiem, by następnie podejść w kierunku siatki i zwrócić uwagę sędziego na to, że serwis był autowy. Arbiter zareagował. Zszedł ze stołka i ocenił, że piłka rzeczywiście nie trafiła w karo.

- Przecież rozegraliśmy punkt. To nie jest nawet ten ślad. Wezwij supervisora, nie pokazujesz odpowiedniego śladu – tłumaczył bezradnie Diez.

Miał rację. Wskazywany przez sędziego ślad nie był tym poprawnym. Co więcej, arbiter przy wyborze śladu pomylił się o około metr, co uznać należy za skandal. Nie pomogła mu w tej kwestii nawet interwencja liniowego. Żadnym usprawiedliwieniem dla niego nie jest fakt, że na powtórkach można odnieść wrażenie, że serwis rzeczywiście był autowy.



Ayer en la Qualy del ATP 250 de #Houston sucedió algo increíble. Resto ganador y victoria para Steven Diez, el canadiense accede al cuadro.



“Game, set and match”, grita el juez de silla. Sin embargo, segundos después ocurre lo siguiente… pic.twitter.com/jIavlrWTis — Fernando Murciego (@fermurciego) April 4, 2022

Decyzją sędziego Holender miał serwować po raz drugi. Poirytowany sytuacją Diez zwycięstwo wypuścił z rąk. Drugiego seta przegrał 5:7, a trzeciego rozpoczął od straty podania, by ostatecznie po dwóch godzinach i 40 minutach ponieść porażkę w całym meczu 6:4, 5:7, 2:6.

Media krytyczne wobec decyzji sędziego

"Jedna z największych kradzieży w historii tenisa" - oceniono sytuację w hiszpańskim dzienniku "Marca".

Równie zaskoczeni werdyktem arbitra byli dziennikarze portugalskiego "Jornal de Noticias".

"Steven Diez przegrał w trudny do wyobrażenia sposób" - czytamy w ich relacji.

Rozgoryczenia nie krył również sam poszkodowany.

- Nie pamiętam, bym był kiedyś tak oburzony. Gdyby coś takiego wydarzyło się podczas turnieju wielkoszlemowego albo spotkało nieodpowiednią osobę - Nadala, Djokovicia, Federera lub Kyrgiosa - jestem przekonany, że mówiono by o tym w serwisach informacyjnych na całym świecie. To było barbarzyństwo, a dodatkowo miało miejsce przy piłce meczowej - powiedział Diez w rozmowie z serwisem Punto de Break.

- Po tym zdarzeniu wstrzymano grę na siedem-osiem minut, do czasu pojawienia się supervisora. Oczywiście w trakcie meczu nie był on na korcie obecny, więc uwierzył w wersję sędziego stołkowego. Ten stwierdził, że rywal nie kontynuował gry w wymianie. Supervisor powiedział mi, że niczego nie może zrobić. Powiedział jednak, że moją wersję uważa za bardziej wiarygodną - przyznał.

- Potem starałem się wrócić do gry, ale nie byłem w stanie. Starałem się znaleźć motywację, nawet publiczność była dla mnie niesamowita. Nikt nie chciał, by wygrał mój rywal. Nie pamiętam jednak, gdy tak wielką trudność sprawiło mi opanowanie wewnętrznej wściekłości. Wciąż wracało do mnie, że powinienem wygrać. Nigdy nie doświadczyłem na korcie takich emocji - podkreślił Diez.

Sprawiedliwości stało się zadość

Szczęście do Kanadyjczyka jednak się uśmiechnęło. Mimo porażki zdołał awansować do turnieju głównego jako szczęśliwy przegrany.

"Nazwijcie to sprawiedliwością, ingerencją Boga czy Karmą, ale udało mi się zakwalifikować do imprezy jako 'lucky loser'. We wtorek rozegram kolejny mecz" – poinformował Diez.

Z turniejem pożegnał się jednak szybko. Już w pierwszej rundzie pokonał go 6:3, 6:2 Australijczyk Jordan Thompson (83. ATP).

Z kolei Bouwer w pierwszej rundzie wygrał 6:4, 6:2 z doświadczonym Hiszpanem Feliciano Lopezem i w swoim kolejnym meczu zagra z Amerykaninem Jeffreyem Johnem Wolfem.