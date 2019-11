Życiowy sukces Tsitsipasa. "Mecz był jak rollercoaster"

Tsitsipas pokonał w finale w Londynie Dominica Thiema z Austrii 6:7 (6-8), 6:2, 7:6 (7-4). Sytuacja zmieniała się kilkakrotnie. Był to siódmy pojedynek tych tenisistów. Po raz trzeci lepszy okazał się Grek, który zrewanżował się przeciwnikowi m.in. za porażkę w październikowym finale w Pekinie.



- Ten mecz był jak rollercoaster. Po raz pierwszy wystąpiłem w finale tak dużej imprezy, co sprawiło, że grałem nerwowo, a to z kolei rodziło we mnie frustrację. O wszystkim decydował tie-break i ulżyło mi, że całościowo zagrałem tak dobrze, walczyłem i dałem z siebie wszystko na korcie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak dobrze zaczęło mi iść w drugim secie. Może mój umysł się uspokoił i nie myślałem wówczas za dużo. Nie pozwoliłem wówczas zbytnio Dominikowi na grę. Dostałem mnóstwo energii od publiczności. Dała mi ona wiarę, że mogę zrobić na korcie to, co chcę - podkreślił szczęśliwy zwycięzca.

Jednoręczny bekhend

Tsitsipas królem Londynu. Debiutant wygrał ATP Finals Po raz pierwszy... czytaj dalej » Statystycy doszukali się, że po raz pierwszy od 13 lat w finale mastersa zmierzyli się dwaj zawodnicy dysponujący jednoręcznym bekhendem. W 2006 roku rywalizowali w nim Szwajcar Roger Federer (Grek pokonał go teraz w półfinale) i Amerykanin James Blake. W przeszłości taka sytuacja miała miejsce też m.in. w 1976 roku, gdy Hiszpan Manuel Orantes pokonał w meczu o tytuł Wojciecha Fibaka.



Poprzednio zaś 14 lat temu w decydującym spotkaniu późniejszy triumfator przegrał pierwszego seta. Wyczyn Argentyńczyka Davida Nalbandiana z 2005 roku był nawet jeszcze efektowniejszy, bo odrobił stratę 0:2 (wówczas grano do trzech wygrany partii).



W poprzednim sezonie Tsitsipas triumfował w Next Gen ATP Finals, czyli turnieju masters dla zawodników do lat 21. Teraz był pierwszym Grekiem w seniorskich zawodach tej rangi i najmłodszym uczestnikiem tegorocznej edycji. Został jest najmłodszym zwycięzcą tego prestiżowego turnieju od 2001 roku, gdy z sukcesu cieszył się 20-letni wówczas Australijczyk Lleyton Hewitt. To czwarta edycja z rzędu zaś, w której zwyciężył tenisista występujący po raz pierwszy w jej finale.

Jedna z rewelacji



Tsitsipas, który jest jedną z największych rewelacji tego sezonu, ma w dorobku cztery wygrane turnieje ATP. W tym roku wcześniej świętował sukces w Estoril i Marsylii.



Thiem uchodzi za specjalistę od kortów ziemnych, ale w tym sezonie udowodnił, że na twardej nawierzchni również radzi sobie bardzo dobrze. Po raz siódmy w tym roku zagrał w finale, a po raz czwarty na betonie. Triumfował w Indian Wells, Pekinie i Wiedniu. W mastersie wystąpił po raz czwarty. W latach 2016-18 odpadł w fazie grupowej.



Tsitsipas zarobił za występ w Londynie 2,7 mln dol. oraz zagwarantował sobie 1300 punktów rankingowych. Austriak dostał czek na 1,3 mln USD i 800 pkt.



W deblowej rywalizacji triumfowali Francuzi Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut, którzy w półfinale wyeliminowali Łukasza Kubota i Marcelo Melo.



Wynik finału:



Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) - Dominic Thiem (Austria, 5) 6:7 (6-8), 6:2, 7:6 (7-4).(PAP)