Nie ma mocnych na Tsitsipasa. Grek w półfinale ATP Finals

Rozstawiony z szóstką Tsitsipas w poprzednim sezonie triumfował w Next Gen ATP Finals, czyli turnieju masters dla zawodników do lat 21.

Patent Tsitsipasa

Teraz jest pierwszym Grekiem w "dorosłych" zawodach tej rangi, najmłodszym uczestnikiem tegorocznej edycji i jako pierwszy w Grupie Andre Agassiego wywalczył przepustkę do półfinału. 21-letni zawodnik dwa dni temu pokonał starszego o dwa lata Miedwiediewa (4.), a teraz nie miał kłopotu z pokonaniem 22-letniego Zvereva (7.).



Niemiec błysnął, wygrywając na otwarcie z liderem światowego rankingu Rafaelem Nadalem, ale w drugim spotkaniu nie był w stanie ponownie zaprezentować równie wysokiego poziomu. Był to piąty pojedynek między nim a Tsitsipasem i po raz czwarty górą był jego rywal.

Kluczowy mecz Kubota