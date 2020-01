Pięć setów, trzy i pół godziny walki i wielki triumf Wawrinki

Pojedynek w Melbourne trwał prawie trzy i pół godziny, a Wawrinka zrewanżował się rywalowi za porażkę w czterech setach w ćwierćfinale ubiegłorocznej edycji US Open.



34-letni Szwajcar po raz 18. w karierze awansował do 1/4 finału imprezy wielkoszlemowej, z czego po raz piąty w Australii. Triumfował tutaj sześć lat temu, ponadto wygrał French Open 2015 i US Open 2016.

Wawrinka: kocham was, dziękuję za wsparcie