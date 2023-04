Rosjanin odpowiada na zarzuty o nieuczciwość. I sam atakuje rywala

Całe zamieszanie zaczęło się od meczu 1/8 finału turnieju ATP w Monte Carlo, wygranym przez Miedwiediewa 3:6, 7:5, 7:6 (9-7). Zawodnik z Hamburga wówczas nie wytrzymał osobliwego usposobienia przeciwnika.

- On jest jednym z najbardziej nieuczciwych graczy na świecie. Traktuję fair play i sportową rywalizację bardzo poważnie. On nie. Robi sobie na przykład przerwę na toaletę, kiedy nie jest to już możliwe. Jest tysiąc sytuacji, w których czuję, że zaczynam grać lepiej i w których za każdym razem on próbuje coś zrobić. Jestem bardzo rozczarowany nim jako sportowcem - opisywał styl gry i zachowania na korcie rywala w rozmowie ze Sky Germany.

"Sasza żyje w swoim świecie"

Tenisista z Moskwy początkowo nie chciał odnosić się do sprawy, lecz gdy to zrobił, także dolał oliwy do ognia. Po ćwierćfinałowej porażce z Holgerem Rune 3:6, 4:6 piłeczkę odbił, ale tym razem w medialnej dyskusji.

- Po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że z 90 procentami zawodników ze światowego touru jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Może połowa z nich to nie są moi najlepsi przyjaciele, ale to wciąż są dobre relacje - tłumaczył po meczu. - Zazwyczaj nie czuję się z tym dobrze, gdy na korcie dzieje się coś nieodpowiedniego z mojej winy. Wiem, że czasem nie gram fair. Sasza jednak żyje w swoim świecie - dodał.

Komentarze Zvereva dalej obracały się przeciwko niemu.

- Gdy Sasza przegra, możemy znaleźć 25 wywiadów z nim, w których mówi dziwne rzeczy. Inni zawodnicy wiedzą, że gram i zachowuję się w taki sposób na korcie, za co na korcie mnie nie lubią tak jak poza nim. Sasza jest jednak inny. Gdy on powie, że ktoś nie zachowuje się fair, myślisz sobie: "OK, świetnie. Spójrz w lustro" - tłumaczył Miedwiediew.

Niewykluczone, że scysja prędzej czy później zostanie zweryfikowana podczas spotkania wyłącznie w cztery oczy.

- Obecnie mnie to nie dotyka, ale jeśli jednego razu Sasza będzie dalej mówił to, co mówi, pójdę porozmawiać z nim w szatni. Ustalić, co jest tak naprawdę nie tak. Porozmawiamy, potem być może już nigdy się do siebie nie odezwiemy lub zostaniemy wrogami. W tym momencie jednak mnie to zbytnio nie obchodzi - skwitował Rosjanin.