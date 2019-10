"Duże piersi" rywalki w przemowie trenera. "Porównania z najniższej półki"

Rzecz działa się podczas środowego spotkania Goerges i Japonki Misaki Doi. Trenerem tej drugiej jest Zahalka. Tenisistki walczyły w pierwszej rundzie turnieju WTA w Luksemburgu.



W otwierającym secie, przy stanie 5:4 dla Doi, Australijczyk skorzystał z okazji, aby przekazać uwagi swojej podopiecznej. Zaczął bardzo niefortunnie.



- Wiem, że to tak jakby grać przeciwko Karloviciowi, ale z dużymi piersiami - zwrócił się do Doi.



I dodał: - Ale posłuchaj, ona nie będzie grała tak cały czas.



"Porównanie z najniższej półki"

Słowa uchwycone przez kamerę poszły w świat. Mogli je usłyszeć kibice, którzy oglądali mecz w telewizji.



Skąd porównanie do Ivo Karlovicia? Chorwat, mierzący aż 211 cm, słynie z potężnych serwisów. To jego znak firmowy, który doprowadził go do ośmiu wygranych turniejów i miejsca w czołowej "20" rankingu ATP. W swojej karierze posłał rekordową liczbę - 13 508 - asów serwisowych.



Doi wygrała pierwszą partię 7:5, ale w kolejnych miała niewiele do powiedzenia. Goerges oddała rywalce zaledwie cztery gemy. Zanotowała przy okazji 21 asów serwisowych, z czego osiem w decydującym secie.



"Zahalka uciekł się do porównania z najniższej półki" - skwitował niemiecki dziennik "Bild".



Trener może spodziewać się kary, choć głosu w tej sprawie, przynajmniej oficjalnie, nie zabrały póki co władze kobiecej federacji tenisa.