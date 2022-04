Iga Świątek zaskoczyła nawet własną siostrę. "Odwróciłaś wszystko do góry nogami"

Ostatnie tygodnie w wykonaniu najlepszej polskiej tenisistki były niezwykle wyczerpujące. W prestiżowych turniejach rangi WTA 1000 - w Dausze, Indian Wells i Miami - nie miała sobie równych, śrubując liczbę zwycięstw do 17 z rzędu.

"Byłam dla niej motorem napędowym". Później Iga przeskoczyła Agatę Przecierała... czytaj dalej » Po rezygnacji z dalszych występów na korcie Ashleigh Barty, Świątek została pierwszą polską liderką kobiecego rankingu.

Starsza siostra Świątek pod wrażeniem

Starsza o trzy lata Agata Świątek jest pod wrażeniem tempa, w jakim rozwinęła się kariera Igi. Jak przyznaje, nawet po zwycięstwie w wielkoszlemowym French Open 2020, nie spodziewała się, że jej siostra tak szybko zostanie pierwszą rakietą świata.

"Co za osiągnięcie Iga! Numer 1 WTA! W niecałe dwa miesiące odwróciłaś wszystko do góry nogami! Wiem, że teraz sama jesteś świadoma tego, że możesz osiągnąć dosłownie wszystko, co chcesz i na co ciężko pracujesz!" - napisała na Instagramie.

"Niecałe 1,5 roku temu, po Twojej wygranej w Roland Garros 2020 uważałam, że to było niewyobrażalne, a teraz brakuje mi słów, żeby opisać Twoje obecne sukcesy. Jestem z Ciebie niezmiernie dumna, z tego, jak się rozwinęłaś przez lata nie tylko jako zawodniczka, ale głównie jako człowiek. Jesteś nie do zatrzymania! Kocham Cię mocno!" - zakończyła.

Agata w przeszłości również próbowała swoich sił w tenisie. Jej kariera z różnych powodów nie nabrała jednak rozpędu. Obecnie pracuje jako lekarz ortodonta. W wywiadzie dla Eurosportu opowiedziała o relacjach z Igą oraz jej pierwszych krokach na korcie.