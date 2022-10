Halep zawieszona za doping. Trener tenisistki przerwał milczenie

Kyrgios, Djokovic, Jabeur i m.in. Halep awansowali do ćwierćfinałów Wimbledonu

W piątek International Tennis Integrity Agency, organizacja odpowiedzialna za ochronę uczuciowości w profesjonalnym tenisie na całym świecie, poinformowała o tymczasowym zawieszeniu Halep z powodu dopingu. U byłej liderki rankingu WTA wykryto zabronioną substancję Roxadustat.

Pozytywny wynik dały badania zarówno próbki A jak i B (pobrano ją w sierpniu podczas US Open).

Roxadustat stosowany jest przy leczeniu anemii. Stymuluje produkcję hemoglobiny i czerwonych krwinek. Podaje się go w formie doustnej.

Simona Halep: walka o prawdę

Simona Halep tymczasowo zawieszona za doping Była liderka... czytaj dalej » 31-letnia Halep nie przyznaje się do winy. W opublikowanym tego samego dnia oświadczeniu stwierdziła, że wiadomość o pozytywnym wyniku testu jest "największym szokiem w jej życiu".

"Dziś rozpoczął się najważniejszy mecz w moim życiu: walka o prawdę. Zostałam poinformowana, że w moim organizmie w ekstremalnie niskim stężeniu wykryto substancję o nazwie Roxadustat. Przez całą moją karierę pomysł na oszukiwanie nawet nie przeszedł mi przez myśl. Mierząc się z tak niesprawiedliwą sytuacją, czuję się zdezorientowana i zdradzona. Będę walczyła do końca, aby udowodnić, że nigdy świadomie nie zażyłam zabronionej substancji i wierzę, że wcześniej lub później prawda wyjdzie na jaw. To nie kwestia tytułów i pieniędzy tylko honoru i miłości do tenisa, którą rozwinęłam w sobie przez ostatnie 25 lat" - napisała Rumunka.

Trener Halep: wspieram cię w stu procentach

Następnego dnia do sprawy odniósł się trener tenisistki Mouratoglou, który w przeszłości prowadził do sukcesów między innymi Serenę Williams. 52-letni Francuz od kwietnia pracuje z Halep.

"Wspieram cię w stu procentach w tej walce, Simona. Przez cały czas" - napisał w mediach społecznościowych Mouratoglou.

Źródło: instagram.com/patrickmouratoglou Patrick Mouratoglou zapewnił, że będzie wspierał Simonę Halep

Halep ma w dorobku między innymi dwa wygrane turnieje wielkoszlemowe - French Open 2018 i Wimbledon 2019. Obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu WTA.

W tegorocznym US Open odpadła już w pierwszej rundzie. We wrześniu zdecydowała o przedwczesnym zakończeniu sezonu. Rumunka poddała się operacji nosa, aby rozwiązać problemy z oddychaniem.