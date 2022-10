Halep potwierdziła wykrycie Roxadustatu. Jak działa środek, za który została zawieszona?

Rumuńska tenisistka utrzymuje, że nigdy świadomie nie przyjęła żadnych zabronionych środków wspomagających wydolność, a stężenie substancji, którą u niej wykryto, było bardzo niskie. Jednak pozytywne wyniki dały badania zarówno próbki A, jak i B. Simona Halep tymczasowo zawieszona za doping Była liderka... czytaj dalej »

Czym jest Roxadustat? Jak działa?

Roxadustat jest zwykle stosowany przy leczeniu anemii. Stymuluje produkcję hemoglobiny i czerwonych krwinek. Z tego powodu jest powszechnie stosowany u pacjentów dializowanych. Podaje się go w formie doustnej.

Zażycie tego środka przekłada się na większą wydajność dzięki wzrostowi poziomu tlenu we krwi. W przypadku sportowców oznacza to w skrócie mniejszą podatność na zmęczenie podczas wzmożonego wysiłku fizycznego.

Roxadustat znajduje się na liście substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową, gdyż zwiększa wytwarzanie erytropoetyny. EPO to jeden z najbardziej znanych środków dopingujących prześladujących profesjonalny sport. Najczęściej słyszy się o jego stosowaniu w lekkoatletyce i kolarstwie, ale również w innych dyscyplinach, które wymagają ogromnego wysiłku.



Halep tested positive for Roxadustat, which is in the same category of banned substances as EPO in WADA's list of banned substances. pic.twitter.com/LanR74l3ji — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 21, 2022





Halep czuje się zdradzona

31-letnia zawodniczka pochodząca z Rumunii zapowiedziała, że będzie walczyć o oczyszczenie swojego imienia.

"Przez całą moją karierę myśl o oszukiwaniu nigdy nawet nie przyszła mi do głowy. To całkowicie sprzeczne z wartościami, w jakich zostałam wychowana. W obliczu tak niesprawiedliwej sytuacji czuję się kompletnie zdezorientowana i zdradzona" – napisała w mediach społecznościowych.

Być może chciała w ten sposób zasugerować, że zakazany środek podał ktoś z jej otoczenia.

Halep w tym sezonie miała wyraźne problemy z wydolnością w trakcie turnieju Rolanda Garrosa, gdy mierzyła się z Zheng Qinwen. Podczas meczu z trudem łapała oddech, a we wrześniu po porażce w US Open przyznała, że miała problem z oddychaniem i poddała się operacji nosa.