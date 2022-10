Simona Halep tymczasowo zawieszona za doping

Halep wróci dopiero za kilka tygodni. Miała "trudności z oddychaniem" Simonę Halep... czytaj dalej » Halep dwukrotnie wygrywała turnieje wielkoszlemowego - w 2018 roku Rolanda Garrosa, a rok później Wimbledon.

W piątek Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości Tenisa (ITIA), która zajmuje się sprawami dopingowymi w tym sporcie, tymczasowo zawiesiła 31-latkę. Stało się to na podstawie artykułu 7.12.1 tenisowego programu antydopingowego (TADP).

Miała wpaść w Nowym Jorku

Jak podał dobrze poinformowany dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg, zawodniczka miała pozytywny wynik testu na stosowanie niedozwolonych środków podczas tegorocznego US Open.

Z imprezą na kortach w Nowym Jorku Halep pożegnała się już w pierwszej rundzie. Pokonała ją wielkoszlemowym debiucie Ukrainka Daria Snigur. Jak się potem okazało, to był jej ostatni występ w tym sezonie.

Rothenberg podał, że Halep uzyskała pozytywny wynik testu na Roxadustat - lek zwykle stosowany na anemię. Jest to specyfik, który na liście substancji zakazanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) znajduje się w tej samej kategorii co EPO. WADA jest kierowana przez Witolda Bańkę.

Źródło: Getty Images Simona Halep w US Open przegrała w pierwszej rundzie

Walka o prawdę do końca

Halep szybko odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych i potwierdziła, że chodzi o tę samą substancję, o której pisał Rothenberg.

"Dzisiaj zaczyna się najtrudniejszy mecz mojego życia: walkę o prawdę. Zostałam powiadomiona, że uzyskałam pozytywny wynik testu na obecność substancji o nazwie Roxadustat w bardzo niewielkiej ilości, co było największym szokiem w moim życiu" - napisała słynna zawodniczka na Twitterze.

"Przez całą moją karierę myśl o oszukiwaniu nigdy nawet nie przyszła mi do głowy, to całkowicie sprzeczne z wartościami w jakich zostałam wychowana. W obliczu tak niesprawiedliwej sytuacji czuję się kompletnie zdezorientowana i zdradzona. Będę walczyć do samego końca, by udowodnić, że nigdy świadomie nie wzięłam żadnych zakazanych substancji i wierzę, że wcześniej lub później prawda wyjdzie na jaw. Nie chodzi o tytuły czy pieniądze. Liczy się honor i miłość do gry tenisa, którą rozwijałam przez ostatnie 25 lat" - dodała.



pic.twitter.com/bhS2B2ovzS — Simona Halep (@Simona_Halep) October 21, 2022

W ostatnim sezonie Halep wielokrotnie przechodziła na korcie trudne momenty. Podczas Rolanda Garrosa miała na placu gry atak paniki i nie była w stanie rywalizować.

We wrześniu po porażce w US Open przyznała, że miała problem z oddychaniem i potem zdecydowała się na operację nosa. Na kort już w tym sezonie nie wróciła.