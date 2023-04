Rozpaczliwy apel byłej liderki rankingu. "Chcę być osądzona sprawiedliwie"

W październiku ubiegłego roku Halep została zawieszona po tym jak ujawniono, że testy wykonane w trakcie US Open wykryły w jej organizmie Roxadustat zwiększający wydajność organizmu. Substancja ta znajduje się na liście środków zakazanych dla sportowców.

W wydanym niedługo potem oświadczeniu Rumunka zaprzeczyła, że przyjęła Roxadustat świadomie. Długo jednak milczała. Głos zabrała dopiero teraz na łamach platformy Tennis Majors.

Nie może się doczekać

Zawodniczka twierdzi, że ma dowody na to, że śladowe ilości tego środka wykryto u niej, bo korzystała z zanieczyszczonego suplementu. Ma pretensje, że do tej pory nie dostała szansy, aby się z tego wytłumaczyć przed odpowiednią instytucją.

- Do tej pory nie zabierałam głos, bo to wszystko kosztowało mnie zbyt wiele emocji. Niezbyt dobrze sobie z tym radziłam. Ale teraz czuję, że muszę mówić o tym głośno, zwrócić się do moich fanów i całej opinii publicznej. Chcę wiedzieć, dlaczego to wszystko trwa tak długo - stwierdziła.

Rumunka dodała, że już w grudniu wysłała do ITF dowody wskazujące na to, że suplement, który przyjęła był zanieczyszczony. Miała nadzieję, że zostanie przesłuchana w sprawie w lutym, ale do tego nie doszło, bo spotkanie przesunięto na marzec. Potem przekładano je jeszcze kilkukrotnie.

- ITF zażądało zmiany terminu wyznaczonego na 24 marca. Ja się na to nie zgodziłam, bo zgodnie z przepisami zawodnik zawieszony tymczasowo ma prawo do przyspieszonego przesłuchania. Poprosiłam ITF o zniesienie sankcji na ten czas, abym mogła grać, ale mi odmówiono - przyznała.

- Uważam, że to niesprawiedliwe, że przez osiem miesięcy nikt się tym nie zajął. Ten cały okres nie był dla mnie łatwy. Nie domagam się specjalnego traktowania, chcę być po prostu osądzona sprawiedliwie - dodała.

Źródło: Getty Images Simona Halep to była liderka rankingu WTA

Grożą jej cztery lata bez grania

Według najnowszych informacji postępowanie wobec tenisistki ma odbyć się w maju. Jeżeli Rumunka nie zdoła się wybronić, może zostać zdyskwalifikowana nawet na cztery lata.

Jak przyznała, po otrzymaniu pozytywnego wyniku była testowana dziesięciokrotnie i wynik za każdym razem był negatywny. To wszystko może jednak nie mieć żadnego wpływu na decyzję specjalnej komisji ITF.