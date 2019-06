Halep docenia Świątek. "Na pewno zajdzie daleko"

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Posłuchajcie, co ma do powiedzenia trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Jego podopieczna zagra w sobotę mecz 3. rundy French Open z Monicą Puig. Transmisja w Eurosporcie 2 ok. godz. 14:00.

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open. Transmisje z Rolanda Garrosa w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zawodniczka z rumuńskiego miasta Konstanca dominowała na korcie od początku do końca. Nie miała żadnych problemów z 18-latką z podwarszawskiego Raszyna, która tego dnia wyraźnie nie była sobą.

- Po spotkaniu z Polką wiem, że muszę właśnie tak grać, z dużą pewnością siebie. Wiedziałam, że Świątek jest trudną rywalką, ale w poniedziałek chyba była zbyt zdenerwowana na korcie. Ja natomiast zagrałam mój najlepszy tenis. Cieszę się, że jestem w kolejnej rundzie. Emocjonalnie to nie był łatwy mecz. Byłam trochę zestresowana. Nie widziałam do końca, jak ona gra - analizowała Rumunka po wygranej 6:1, 6:0. Świątek tłumaczy wysoką porażkę. "Moje ciało było zestresowane" W najbliższy... czytaj dalej »

"Potrzebuje czasu"

Halep jest przekonana, że to, co najlepsze, dopiero przed polską nastolatką. - Ona musi nabrać pewności siebie i bardziej wierzyć w to, że ma szansę, by znaleźć się w czołówce. Pokonała kilka dobrych zawodniczek. Iga potrzebuje rozegrać jeszcze wiele meczów na takich kortach. Potrzebuje też czasu. Ale na pewno zajdzie daleko. Ma 18 lat, a wystąpiła już w 1/8 finału Wielkiego Szlema. Będzie tylko lepiej - podsumowała była liderka światowego rankingu.

W kolejnej rundzie zmierzy się z jeszcze młodszą od Świątek Amandą Anisimovą ze Stanów Zjednoczonych. 18. urodziny będzie obchodzić 31 sierpnia.

- Czuję się stara, bardzo stara. Ja w wieku 17 lat nie grałam na Chatrierze (korcie centralnym w Paryżu), tylko występowałam tu w kwalifikacjach. Granie z kimś, kto jest 10 lat młodszy ode mnie, nie jest łatwe. Te dziewczyny są młode, nie mają nic do stracenia. Myślę, że moje pokolenie było w ich wieku trochę bardziej nieśmiałe. Te z nowej generacji mają więcej odwagi, walczą bez kompleksów ze wszystkimi tenisistkami z czołówki. Szybko pną się w górę rankingu. To dobrze dla tenisa. Ale ja mam swój atut - jestem bardziej doświadczona - analizowała obrończyni tytułu.

- W tym momencie jestem zdecydowanie bardziej zrelaksowana, gdy wychodzę na kort. Podchodzę do tego, co się dzieje spokojnie i po prostu nie martwię się o wynik. To mi pomaga. Zawsze staram się wykorzystywać wszystkie szanse, które pojawiają się w czasie pojedynku - oceniła 27-letnia Halep.

Źródło: gettyimages.com Halep doceniła Świątek

