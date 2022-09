Halep wróci dopiero za kilka tygodni. Miała "trudności z oddychaniem"

Rumuńska tenisistka wyznała, że w ostatnim czasie miała "problemy z nosem", przez co miała "trudności z oddychaniem". Podjęła decyzję o operacji i teraz czeka ją przerwa.

- Trudno się oddychało, a nocami było nawet gorzej, mój nos był kompletnie zapchany. Jedynym rozwiązaniem była operacja. Przeprowadził ją chirurg Daniem Popescu, który przy okazji wykonał także interwencję plastyczną" – napisała w oświadczeniu Halep.

"Wszystko poszło dobrze. Będę potrzebowała kilku tygodni przerwy, zanim będę mogła powrócić do jakichkolwiek aktywności fizycznych. Do zobaczenia wkrótce na korcie" – podkreśliła.



Hi guys, I have an important message for you. See you soon on the tennis court pic.twitter.com/LhAUNtM67e — Simona Halep (@Simona_Halep) September 12, 2022





Od obecnego sezonu była liderka światowego rankingu współpracuje z Patrickiem Mouratoglou. To właśnie pod okiem byłego szkoleniowca Sereny Williams doszła do półfinału w Indian Wells i wielkoszlemowym Wimbledonie, a także wygrała sierpniowy turniej w Toronto.

Dużo wskazywało, że Rumunka będzie jedną z faworytek US Open, ale odpadła już w pierwszej rundzie po trzysetowym meczu z Ukrainką Dariją Snihur.

Jednym z głównych celów Halep (8. WTA) na pozostałą część sezonu jest awans do pierwszej ósemki rankingu i występ w finałach WTA w Teksasie.

Obecnie jest 9. zawodniczką rankingu WTA. Prowadzi niezmiennie Iga Świątek.

