Wimbledon odwołany, Halep nie rozpacza: będę mistrzynią rok dłużej

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

W środę zapadła ostateczna decyzja: zaplanowany w dniach 29 czerwca - 12 lipca Wimbledon w tym roku się nie odbędzie. Turniej został odwołany po raz pierwszy od czasów drugiej wojny światowej.

"To w tym momencie najlepsza możliwa decyzja. Teraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać kraj w walce z koronawirusem" - napisali organizatorzy.

Choć w obecnej sytuacji nie było wyjścia, decyzja złamała serce wielu tenisistom. Nieco spokojniej podchodzi do tego druga rakieta kobiecego tenisa, która wychodzi z założenia, że są na świecie ważniejsze sprawy niż tenis.

Federer trenuje w śnieżnej scenerii. I apeluje: przejdźmy przez to razem Zawodnicy mają... czytaj dalej » - To ogólnoświatowy problem. Bezpieczniej było wszystko odwołać. To nie jest mały problem, to jest duży problem. Teraz pozostaje nam słuchać poleceń i bezpiecznie siedzieć w domu. Tenis nie jest wszystkim w moim życiu - podkreśliła Halep w rozmowie, która znalazła się na podcaście Eurosportu.

Nie dotyka rakiety

W zeszłym roku w finale Wimbledonu Rumunka rozbiła Serenę Williams 6:2, 6:2 i sięgnęła po drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Nacieszy nim się jeszcze przynajmniej rok, kiedy ma zostać rozegrana 134. edycja legendarnego turnieju.

- Podchodzę do tego pozytywnie, ponieważ będę mistrzynią przez dwa lata. Znów rozegram pierwszy mecz we wtorek na korcie centralnym. Z pewnością to będzie wspaniałe - podkreśliła.

Halep nie gra od końca lutego, kiedy wygrała turniej w Dubaju, a do gry prędko nie wróci. - Myślę, że poczekamy dłużej niż do lipca. Mamy nadzieję, że US Open dojdzie do skutku (31 sierpnia - 13 września), ale to nie jest pewne, biorąc pod uwagę sytuację w Nowym Jorku - dodała.

- To najdłuższy okres, kiedy nie miałam w ręku rakiety. Nie piłki - rakiety. Będę się trzymała od niej z dala jeszcze miesiąc. Chcę zachować środki ostrożności, ponieważ trochę się boję. No i chcę się relaksować. Budzę się około 10 albo 11. Nie ma budzika i planów. Dobrze jest się wysypiać - powiedziała Halep, która w domu ogranicza się do treningu ogólnorozwojowego.