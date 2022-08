Odprawiła Świątek, ale finału nie wygrała. Rewelacja turnieju zatrzymana przez Halep

Zobacz, co powiedziała Simona Halep, na temat ataku paniki, którego dostała podczas meczu z Qinwen Zheng w 2. rundzie Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tenisistka z Konstancy po raz 42. grała o tytuł turnieju WTA, a w dorobku ma teraz 24 zwycięstwa. Poprzednie wywalczyła w styczniu tego roku, wygrywając Melbourne Summer Set 1 (WTA 250).

Udany rewanż Halep

Obie tenisistki po raz czwarty spotkały się na korcie. Bilans jest korzystny (3-1) dla Rumunki. Halep wygrała w 2. rundzie Wimbledonu 2017 oraz na tym samym etapie w tegorocznym Australian Open, a jedynej porażki doznała w półfinale zawodów w Birmingham, która zakończyły się triumfem Brazylijki.

W niedzielę to Haddad Maia, która w 1/8 turnieju w Toronto wyeliminowała Igę Świątek, lepiej rozpoczęła mecz. Prowadzenie 3:0 szybko jednak roztrwoniła, przegrywając sześć kolejnych gemów. W drugiej partii było już lepiej, przewagę dwóch przełamań (4:0) potrafiła utrzymać do samego końca. W decydującej odsłonie Halep prowadziła 2:0 i 3:1 i od tego momentu nie straciła już ani jednego gema serwisowego.



- Nigdy nie jest łatwo, gdy gra się przeciwko niej. Ledwie kilka tygodni temu pokonała mnie na korcie. Wiedziałam, że to będzie wielkie wyzwanie, wyrównana walka. Cieszę się, że dzisiaj byłam mocniejsza w najważniejszych chwilach – powiedziała na pomeczowej konferencji prasowej Rumunka.

26-letnia Haddad Maia, która ma za sobą dopingową wpadkę w 2019 roku, rozgrywa najlepszym sezon w karierze. W poniedziałek zadebiutuje w drugiej dziesiątce światowego rankingu.

Wynik finału:

Simona Halep (Rumania, 15) - Beatriz Haddad Maia (Brazylia) 6:3, 2:6, 6:3.