Szósty finał Miedwiediewa z rzędu. "W tej chwili najlepszy na świecie"

Rosjanin Andriej Rublow pokonał Australijczyka Nicka Kyrgiosa 7:6 (7-5), 7:6 (7-5), 6:3 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Rublow - Kyrgios w 3. rundzie US Open

Liderka światowego rankingu Naomi Osaka pokonała Cori Gauff 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Osaka - Gauff w 3. rundzie US Open

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz ostatnie akcje tego meczu.

Rosolska i Mektić odpadli w pierwszej rundzie miksta w US Open

Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrali z parą Abigail Spears/Rohan Bopanna 3:6, 2:6 w pierwszej rundzie miksta w US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Spore emocje przeżyły Naomi Osaka i Cori Gauff po swoim meczu. Japonka pocieszała Gauff po porażce, poprosiła ją, by jako pierwsza przemówiła. Później sama zabrała głos. - Nasze drogi wcześniej spotykały się. Widziałam, jak mocno pracowaliście i cieszę się, że jesteście tutaj - mówiła Osaka w stronę sztabu i rodziców Gauff.

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Niespodzianka! W meczu 4. rundy US Open w turnieju kobiet Qiang Wang pokonała w dwóch setach rozstawioną z dwójką Asleigh Barty.

Roger Federer w 4. rundzie męskiego singla US Open nie dał szans Davidowi Goffinowi. Szwajcar wygrqał w trzech setach, oddając rywalowi jedynie 4 gemy.

Kilka słów od szwajcarskiego tenisisty po efektownym zwycięstwie nad Davidem Goffinem w 4. rundzie US Open.

Nick Kyrgios przed meczem musiał wrócić się do szatni bo... zapomniał butów!

Kyrgios pobiegł z powrotem do szatni

Najważniejsze zagrania z meczu 4. rundy US Open, w którym Stan Wawrinka wyeliminował Novaka Djokovicia. Serb skreczował w trzecim secie.

Najlepsze zagrania 7. dnia US Open

Jedna z najlepszych wymian w meczu 4. rundy US Open między Novakiem Djokoviciem a Stanem Wawrinką.

Kilka słów od Szwajcara, który wyeliminował w 4. rundzie US Open 2019 Novaka Djokovicia.

Rozmowa ze Stanem Wawrinką po awansie do ćwierćfinału US Open

"Pigułka" z siódmego dnia rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju US Open.

Najważniejsze wydarzenia 7. dnia US Open

Decydujący moment meczu 4. rundy US Open między Novakiem Djokoviciem a Stanem Wawrinką.

Czy to była najlepsza wymiana turnieju? Zobacz co zrobili na korcie Grigor Dimitrow i Alex de Minaur.

Najważniejsze akcje meczu 4. rundy damskiego singla US Open, w którym Johanna Konta pokonała turniejową "trójkę" Karolinę Pliskovą po trzech partiach.

Skrót meczu Williams - Martić w 4. rundzie US Open

Najtrudniejszy moment dla Amerykanki podczas jej meczu 4. rundy US Open z Petrą Martić.

Kilka słów od Amerykanki, która awansowała do ćwierćfinału US Open 2019.

Rozmowa z Sereną Williams po zwycięstwie w 4. rundzie US Open

Belinda Bencić w ćwierćfinale US Open

Belinda Bencic wygrała z Naomi Osaką 7:5, 6:4 w IV rundzie wielkoszlemowego US Open. Japonka nie obroni tytułu sprzed roku.

Najlepsze zagrania ósmego dnia US Open

Najlepsze zagrania ósmego dnia US Open

Skrót meczu Rafael Nadal - Marin Cilic. Hiszpan wygrał 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 i to on zagra w ćwierćfinale.

Skrót meczu Gael Monfils - Pablo Andujar. Monfils wygrał 6:1, 6:2, 6:2. w ćwierćfinale US Open zmierzy się z Matteo Berrettinim.

Zobacz wszystko, co wydarzylo się ósmego dnia na kortach Flushing Meadows.

W wielkim stylu Rafael Nadal zbliżał się do zwycięstwa z Marinem Ciliciem. Hiszpan uderzeniem obok siatki zapewnił sobie piłkę meczową.

Rozstawiona z "piątką" Elina Switolina pokonała Brytyjkę Johannę Kontę (16.) 6:4, 6:4 i została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open. Ukraińska tenisistka nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu w nowojorskim turnieju.

Elina Switolina zameldowała się w półfinale US Open

Rozstawiona z "piątką" Elina Switolina pokonała Brytyjkę Johannę Kontę (16.) 6:4, 6:4 i została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji US Open. Ukraińska tenisistka nigdy wcześniej nie dotarła do tego etapu w nowojorskim turnieju.

5 najlepszych akcji 9. dnia US Open

Skrót meczu półfinałowego US Open Miedwiediew - Wawrinka

Skrót meczu ćwierćfinałowego turnieju kobiet US Open, w którym Serena Williams bez większych problemów pokonała w dwóch setach Qiang Wang. W półfinale Amerykanka zmierzy się z Eliną Switoliną.

Kilka słów od amerykańskiej tenisistki, która zameldowała się w półfinale US Open po zywcięstwie nad Qiang Wang.

Rozmowa z Sereną Williams po ćwierćfinale US Open

5 najlepszych akcji 9. dnia US Open

Belinda Bencic pokonała Donnę Vekic 7:6 (5), 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Belinda Bencic pokonała Donnę Vekic w ćwierćfinale US Open

Belinda Bencic pokonała Donnę Vekic 7:6 (5), 6:3 w ćwierćfinale US Open.

Rafa Nadal pokonał Diego Schwartzmana 6:4, 7:5, 6:2 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Nadal awansował do półfinału US Open

19-letnia Bianca Vanessa Andreescu pokonała Elisę Mertens 3:6, 6:2, 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Andreescu awansowała do półfinału US Open

Gael Monfils znany jest z waleczności, szybkości oraz niesamowitej koordynacji. Francuz pokazał te wszystkie cechy w jednej z akcji w starciu z Matteo Berrettinim. Tym razem jednak Monfils punkt przegrał, a ślizg zakończył upadkiem przed kamerą.

Monfils walczył o piłkę do końca. Zatrzymał się przy kamerze

Matteo Berrettini pokonał Gaela Monfilsa 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7-5) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Berrettini - Monfils w ćwierćfinale US Open

Rozstawiona z 15. Bianca Vanessa Andreescu pokonała Elisę Mertens 3:6, 6:2, 6:3 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Andreescu - Mertens w ćwierćfinale US Open

Diego Schwartzman próbował każdych sposobów, aby pokonać Rafę Nadala w ćwierćfinale US Open. Argentyńczyk potrafił zaskoczyć rywala m.in. świetnymi lobami. Ostatecznie jednak przegrał 4:6, 5:7, 2:6.

Piękny lob Schwartzmana w ćwierćfinale US Open

Takiego akcje kibice uwielbiają. Diego Schwartzman walczył do końca, biegał do każdej piłki i na koniec wypunktował Rafę Nadala. Fani długo bili brawa. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z dwójką Rafa Nadal pokonał Diego Schwartzmana 6:4, 7:5, 6:2 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Nadal - Schwartzman w ćwierćfinale US Open

Zobacz najlepsze zagrania dziesiątego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach US Open.

Najlepsze zagrania 10. dnia US Open

Rafa Nadal może pochwalić się niesamowitą celnością uderzeń. Po wygranym starciu z Diego Schwartzmanem Hiszpan udowodnił swoje możliwości, trafiając piłką wprost do kabiny komentatorów. Podpisane piłki otrzymali również kibice. Niektórzy z nich stoczyli prawdziwą batalię o fanty.

Sokole oko Nadala. Trafił piłką do kabiny komentatorów

Rafa Nadal może pochwalić się niesamowitą celnością uderzeń. Po wygranym starciu z Diego Schwartzmanem Hiszpan udowodnił swoje możliwości, trafiając piłką wprost do kabiny komentatorów. Podpisane piłki otrzymali również kibice. Niektórzy z nich stoczyli prawdziwą batalię o fanty.

Niesamowita precyzja Nadala. Trafił piłką wprost do kabiny...

Bianca Vanessa Andreescu pokonała Belindę Bencic 7:6 (7-3), 7:5 w półfinale US Open. Zobacz ostanią piłkę tego meczu. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams.

Andreescu awansowała do finału US Open

Serena Williams pokonała Elinę Switolinę 6:3, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz ostatnią akcję tego meczu. W finale Williams zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu.

Serena Williams awansowała do finału US Open

Serena Williams w finale US Open! W półfinale Amerykanka niemal zmiotła z kortu Elinę Switolinę. Williams wygrała 6:3, 6:1 a spotkanie trwało zaledwie 71 minut. W finale rywalką Williams będzie Bianca Vanessa Andreescu.

Skrót meczu Williams - Switolina w półfinale US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po pokonaniu Eliny Switoliny w półfinale US Open. O tytuł Amerykanka zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu.

Serena Williams po awansie do finału US Open

Bianca Vanessa Andreescu pokonała Belindę Bencic 7:6 (7-3), 7:5 w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams.

Skrót meczu Bencic - Andreescu w półfinale US Open

Zobacz, co powiedziała Bianca Andreescu, która w półfinale US Open pokonała Belindę Bencic. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams.

Andreescu po awansie do finału US Open

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Wypadek podczas półfinału debla na wózkach w US Open

Kapitalnym zagraniem w półfinale debla popisał się Marcel Granollers-Pujol. Hiszpan odbił piłkę z idealną rotacją wsteczną, ledwie jej sięgając. - To najwyższy stopień tenisowego wtajemniczenia - ekscytował się komentator. Granollers i Horacio Zeballos pokonali w półfinale parę Kevin Krawietz/Andreas Mies. W finale zmierzą się z Juanem-Sebastianem Cabalem oraz Robertem Farahem.

Zobacz fantastyczne zagranie Horacio Zeballosa w półfinale debla US Open.

Magiczne uderzenie Zeballosa w półfinale debla US Open

Zobacz najlepsze zagrania jedenastego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach US Open.

Najlepsze zagrania 11. dnia US Open

Kolumbijczycy Juan Sebastian Cabal i Robert Farah triumfowali w rywalizacji deblistów w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku. W finale pokonali hiszpańsko-argentyńską parę Marcel Granollers - Horacio Zeballos 6:4, 7:5. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Daniił Miedwiediew pokonał Grigora Dimitrowa 7:6 (7-5), 6:4, 6:3 w półfinale US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. W finale Rosjanin zmierzy się z Rafą Nadalem.

Miedwiediew awansował do finału US Open

Rafa Nadal pokonał Matteo Berrettiniego 7:6 (8-6), 6:4, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz ostatnie piłki tego meczu. W finale Hiszpan zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem.

Nadal awansował do finału US Open

Daniił Miedwiediew pokonał Grigora Dimitrowa 7:6 (7-5), 6:4, 6:3 w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. W finale Rosjanin zmierzy się z Rafą Nadalem.

Skrót meczu Miedwiediew - Dimitrow w półfinale US Open

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po pokonaniu Grigora Dimitrowa w półfinale US Open. Rosjanin o tytuł powalczy z Rafą Nadalem.

Miedwiediew po awansie do finału US Open

Rafa Nadal pokonał Matteo Berrettiniego 7:6 (8-6), 6:4, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. W finale Hiszpan zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem.

Skrót meczu Nadal - Berrettini w półfinale US Open

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansie do finału US Open. O tytuł Hiszpan powalczy z Daniiłem Miedwiediewem.

Nadal po awansie do finału US Open

Tenisowy geniusz - tak w dwóch słowach można opisać Rafę Nadala. W starciu z Matteo Berrettinim Hiszpan popisał się boskim zagraniem. Kibice z niedowierzaniem łapali się za głowy po tym uderzeniu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania Sereny Williams i Bianci Andreescu w drodze do finału US Open.

Najlepsze zagrania finalistek US Open

Zobacz najlepsze zagrania z dwunastego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach US Open.

Najlepsze zagrania 12. dnia US Open

Bethanie Mattek-Sands i Andy Murray wygrali US Open mikstów. Amerykańsko-brytyjska para pokonała w finałowym meczu Hao Ching Chan i Michaela Venusa.

Skrót finału miksta US Open 2019

Bianca Andreescu dość pewnie w pierwszej partii finału US Open pokonała Serenę Williams 6:3.

Dwie ostatnie piłki meczowe w finale US Open między Biancą Andreescu a Sereną Williams. Pierwszą jeszcze Amerykanka obroniła, ale drugiej już nie dała rady.

Bianca Andreescu mistrzynią US Open

- Starałam się cały czas walczyć, zostać w meczu. Kibice mnie tak wspierali, że w drugim secie zaczęłam grać trochę lepiej. Gratuluję Biance, zagrała świetny tenis - powiedziała Serena Williams po porażce w finale US Open.

Serena Williams po porażce w finale US Open

- Bardzo ciężko pracowałam, żeby dotrzeć na ten poziom. Współzawodniczenie z Sereną Williams na tym korcie to było coś niesamowitego. Starałam się koncentrować nie na tym z kim gram, a jak mam sobie radzić ze swoimi problemami. Wiem, że kibicowaliście Serenie i przepraszam was za to - powiedziała Bianca Andreescu, która wygrała US Open.

Andreescu po wygraniu US Open: ciężko pracowałam, aby...

Niespodzianka w finale US Open! 19-letnia Bianca Andreescu pokonała Serenę Williams 6:3, 7:5 i została pierwszą Kanadyjką, która wygrała turniej wielkoszlemowy. Zobacz skrót tego spotkania.

Skrót meczu Andreescu - Williams w finale US Open

Zobacz dziesięć najlepszych wymiań z rywalizacji singlistek w US Open. Turniej wygrała Bianca Andreescu, która w finale pokonała Serenę Williams 6:3, 7:5.

Najlepsze zagrania w rywalizacji singlistek w US Open

Zobacz najlepsze zagrania z trzynastego dnia rywalizacji na nowojorskich kortach US Open.

Najlepsze zagrania 13. dnia US Open

Zobacz najlepsze zagrania Rafy Nadala i Daniiła Miedwiediewa w drodze do finału US Open.

Najlepsze zagrania finalistów US Open

Pięcioro najciekawszych młodych uczestników US Open 2019.

5 odkryć US Open 2019

Realizator przez moment się zagapił, ale główną część wymiany pod siatką w finale mężczyzn US Open na szczęście uchwycił.

Wymiana pod siatką w finale US Open

Kilka słów na gorąco od Rafaela Nadala po wygranym finale US Open 2019.

Przemowa Rafaela Nadala po wygranym finale US Open 2019

Po prawie pięciogodzinnym widowisku Rafael Nadal pokonał Daniła Miedwiediewa w finałowym spotkaniu gry pojedynczej US Open. Hiszpan wygrał dwie pierwsze partie, ale rosyjski tenisista wrócił z dalekiej podróży.

Skrót finału mężczyzn US Open 2019

Przemowa Daniiła Miedwiediewa po przegranym finale US Open 2019

Przemowa Daniiła Miedwiediewa po przegranym finale US Open 2019

Piłka na wagę zwycięstwa w US Open Rafaela Nadala w meczu z Daniłem Miedwiediewem.

Piłka meczowa w męskim finale US Open 2019

Tak wyglądała rywalizacja w turnieju singlistów podczas US Open 2019.

Męski turniej US Open w pigułce

Oto co do powiedzenia miał Hiszpan po wygranym finale US Open 2019 w rozmowie z Aleksem Corretją.

Wywiad z Rafaelem Nadalem po wygranym finale US Open 2019

Najciekawsze, najbardziej niecodzienne i najzabawniejsze zdarzenia z kortów US Open.

Wattsy z US Open 2019

10 najlepszych akcji z rywalizacji singlistów podczas US Open 2019.

TOP 10 zagrań turnieju mężczyzn US Open 2019

Skrót finału damskiego debla US Open 2019

5 najlepszych zagrań finału mężczyzn US Open

Szczęście Nadala w finale US Open

TOP 5 wściekłych tenisistów podczas US Open

Najbardziej spektakularne pudła US Open 2019

Najzabawniejsze momenty US Open 2019

Najlepsze woleje tegorocznego US Open.

Najlepsze zagrania z woleja US Open 2019

Najlepsze loby US Open 2019

Najlepsze obrony US Open 2019

Emocje wzięły górę po zakończonym finale US Open. Rafa Nadal, który po pięciosetowym boju pokonał Daniiła Miedwiediewa, popłakał się, oczekując na ceremonię wręczenia nagród. Dla Hiszpana to 19. tytuł wielkoszlemowy w karierze.

Łzy Nadala po triumfie w US Open

Ogromny zaszczyt spotkał 10-letniego Sebastiana Bielenia. Syn byłej tenisistki Anny Bieleń-Żarskiej wniósł na kort trofeum dla zwycięzcy US Open Rafy Nadala. W finale Hiszpan pokonał po pięciosetowym boju Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

Polski akcent w finale US Open. Syn byłej tenisistki wniósł...

Zobacz dziesięć najlepszych pudeł podczas wielkoszlemowego US Open.

US Open: Dziesięć najlepszych pudeł

Drugiego takiego tenisisty jak Miedwiediew ze świecą szukać. Rosyjski tenisista awansował do szóstego finału z rzędu i dziewiątego w sezonie. W każdym turnieju od Wimbledonu dochodził do pojedynku o tytuł: w Waszyngtonie, Montrealu, Cincinnati, US Open, Petersburgu i wreszcie Szanghaju.

Kubot w finale turnieju w Szanghaju. Imponująca jesień w Azji Łukasz Kubot i... czytaj dalej » Wygrał turnieje w Cincinnati i Petersburgu, a na początku roku okazał się najlepszy również w Sofii. Czwarty tenisista światowego rankingu powalczy o kolejny tytuł w sezonie.

W sobotę 23-letni Rosjanin nie miał większych problemów z Tsitsipasem, który wcześniej odprawił z kwitkiem między innymi Huberta Hurkacza i Novaka Djokovicia. Młodszy o dwa lata Grek miał dwie okazje w tym pojedynku. W pierwszym secie przy 4:4 miał trzy breakpointy z rzędu, jednak żadnego z nich nie wykorzystał i przegrał tę partię po tie-breaku.

W drugim secie odrobił stratę breaka na 5:5, ale co z tego, skoro zaraz został przełamany i po kolejnym gemie przegrał mecz. Był to ich piąty pojedynek i piąte zwycięstwo Miedwiediewa.

Spacerek Zvereva

- Gra fantastyczny tenis. To jego szósty finał z rzędu. Był w finale US Open, wygrał Cincinnati. W tej chwili to prawdopodobnie najlepszy tenisista na świecie - mówi o nim z dużym respektem Zverev, z którym zmierzy się w finale imprezy w Szanghaju.

Niemiecki tenisista w piątek stoczył zażarty, dwugodzinny bój z Rogerem Federerem (do zwycięstwa potrzebował sześciu piłek meczowych), ale w meczu półfinałowym nie widać było po nim żadnego zmęczenia. Pojedynek z półfinalistą US Open kontrolował od początku do końca. Berrettini nie miał nawet żadnego breakpointa. Po wszystkim było w godzinę z minutami.

Wyniki półfinałów Shanghai Rolex Masters:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 3) - Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6) 7:6 (7-5), 7:5

Alexander Zverev (Niemcy, 5) - Matteo Berrettini (Włochy, 11) 6:3, 6:4