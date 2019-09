Wyjątkowa pogoń Linette w drugim secie. Trzeci finał Polki w karierze

W piękny sposób Magda Linette pokonała Astrę Sharmę w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała 6:3, 6:4. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Linette pokonała Sharmę w 1. rundzie US Open

Linette w drodze do trzeciego półfinału w tym roku pokonała po drodze Rumunkę Irinę-Camelię Begu, Rosjankę Anastazję Potapową i Belgijkę Kirsten Flipkens. Polka w poprzednich trzech pojedynkach nie straciła seta w stolicy Korei Południowej. Wielokrotnie pokazywała, że w tym momencie nie ma dla niej straconych piłek. Jej rywalką w walce o finał była więc 39. obecnie w rankingu WTA Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka po raz drugi w sezonie grała w tej fazie turnieju.

W pierwszej partii Polka do zwycięstwa potrzebowała aż sześciu piłek setowych. Poznanianka w ważnych momentach dobrze grała forhendem, udowadniając, że na twardej nawierzchni trudną ją pokonać. 26-latka prowadziła 5:4 i przy serwisie przeciwniczki miała dwie pierwsze szanse na zwycięstwo w partii. Aleksandrowa za każdym razem broniła się drugim podaniem. Linette ani razu nie zaryzykowała, ale nie podłamała się niewykorzystaną szansą. Decydował tie-break, który Polka wygrała 7:5.

Drugi set nie przebiegał pod dyktando 48. w światowym rankingu zawodniczki. Rosjanka zdołała przełamać tenisistkę z Poznania (3:1). Linette ponownie udowodniła, że grając z wielkim zaangażowaniem można wygrać prawie każdą piłkę. Polska przegrywała 2:5, a potem przy stanie 5:4, obroniła trzy piłki setowe. W wielkim stylu doprowadziła do tie-breaka. Rosjanka obroniła trzy piłki meczowe i miała nawet szansę na wygranie partii, ale to Polka doprowadziła do kolejnej szansy, którą wykorzystała.

Trzeci finał w karierze

Tym samym Linette awansowała do trzeciego finału turnieju WTA w karierze. W tym sezonie triumfowała w Nowym Jorku przed US Open, a w ubiegłym roku wystąpiła w finale w chorwackim Bolu.

W finale zmierzy się z jednym z objawień tego sezonu Karoliną Muchovą, która pokonała Chinkę Yafan Wang.

Wyniki półfinałów:

Magda Linette (Polska, 4) - Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 2) 7:6 (5), 7:6 (7)

Karolina Muchova (Czechy, 3) - Wang Yafan (Chiny, 8) 7:6 (7-5), 6:4