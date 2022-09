Serena Williams zostawia sobie otwartą furtkę. "Brady zapoczątkował fajny trend"

Williams jeszcze w sierpniu zasugerowała, że US Open 2022 będzie jej pożegnalnym turniejem, choć unikała wówczas słowa emerytura. Sceny z ostatniej wielkoszlemowej imprezy sezonu nie pozostawiały już jednak wątpliwości. Przemowa wzruszonej Amerykanki po przegranym meczu trzeciej rundy, gdy dziękowała wszystkim za wsparcie przez lata gry, była tego najlepszym potwierdzeniem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ostatni mecz Sereny Williams w US Open

Rozstanie z ukochanym sportem nie jest jednak łatwą decyzją i zaledwie kilka dni po zakończeniu US Open Williams podkreśliła, że zostawia sobie otwartą furtkę.

- Nigdy nie wiadomo. Właśnie mówiłam, że moim zdaniem Tom Brady zapoczątkował naprawdę fajny trend - stwierdziła w programie "Good Morning America", gdy zapytano, czy dałaby się skusić powrotem do gry.

Wcześniej przedstawiła podobną opinię Jimmy'emu Fallonowi w "The Tonight Show".

Brady w świecie amerykańskiego futbolu jest postacią równie nietuzinkową, jak Williams w tenisie. Rozpoczął profesjonalną karierę w 2000 roku i przez 20 lat z wielkimi sukcesami reprezentował barwy zespołu New England Patriots, a następnie przeniósł się do Tampa Bay Buccaneers. Na początku lutego 2022 roku zapowiedział koniec swojej niezapomnianej przygody w lidze NFL. W tym postanowieniu wytrzymał jednak niewiele ponad miesiąc i zdecydował się wrócić na boisko. 45-latek nadal jest aktywnym zawodnikiem.



.@serenawilliams doesn’t rule out one day returning to the world of professional tennis: “I mean, you never know. I’ve just been saying that Tom Brady started a really cool trend...” https://t.co/kWY5S6eOU4pic.twitter.com/B9RwfOK7he — Good Morning America (@GMA) September 14, 2022





Williams we wrześniu skończy 41 lat, a w tegorocznym US Open udowodniła, że nadal stać ją na dobre występy. W drugiej rundzie wyeliminowała nawet ówczesną wiceliderkę światowego rankingu Anett Kontaveit.

- Tenis dał mi tak wiele. Czuję, że nie ma mowy, żebym nie chciała jakoś zaangażować się w ten sport w przyszłości. Nie wiem jednak jeszcze, jak miałoby to konkretnie wyglądać. Wiem, że bardzo kocham tę grę i wszystko co z nią związane – podkreśliła w telewizyjnym wywiadzie zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w singlu.