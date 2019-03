Serena Williams nie zgarnie w Miami dziewiątego tytułu. Przegrała z kontuzją

Hurkacz coraz mądrzejszy na korcie. "Kluczem jest to, jak rozgrywam punkty" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Miami Open to jeden z ulubionych turniejów amerykańskiej mistrzyni. Wygrywała go osiem razy, choć jeszcze w czasach, kiedy był rozgrywany na Key Biscayne.

Zawody wyniosły się jednak z malowniczych kortów i począwszy od tego roku toczą się już w kompleksie postawionym wokół wielofunkcyjnego Hard Rock Stadium, gdzie na co dzień występuje drużyna futbolu amerykańskiego Miami Dolphins.

Nowe okoliczności przyrody

W nowym miejscu Williams zdążyła rozegrać tylko jeden mecz. Jako rozstawiona z numerem 10 w 1. rundzie miała wolny los, a Miami Open w nowym wydaniu otworzyła wygranym 6:3, 1:6, 6:1 nierównym meczem z Rebeccą Peterson.

W niedzielę miała zagrać o 4. rundę, ale do jej pojedynku z Qiang Wang nie dojdzie.



Breaking: Serena Williams pulls out of #MiamiOpen with knee injury. pic.twitter.com/o9W0eoJb5A — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 23 March 2019





"Niestety, musiałam się wycofać z Miami Open z powodu kontuzji lewego kolana. Gra na Hard Rock Stadium była niesamowitym doświadczeniem, dlatego chciałam podziękować organizatorom Miami Open za tę możliwość" - poinformowała w oświadczeniu Williams. Podał je na Twitterze dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg.

"Mam nadzieję, że wrócę do Miami za rok, by ponownie wystąpić w tym jedynym swoim rodzaju turnieju" - zapowiedziała.

Qiang Wang awansowała do 4. rundy bez gry, a o ćwierćfinał powalczy z lepszą z pary Yafan Wang - Danielle Collins.