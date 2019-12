Serena Williams w rękawicach bokserskich. Instruktorem Mike Tyson

Serena Williams pokonała Karolinę Muchovą 6:3, 6:2 w trzeciej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Serena Williams - Karolina Muchova w 3. rundzie US...

Serena Williams pokonała Caty McNally 5:7, 6:3, 6:1 w drugiej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skrót meczu Serena Williams - McNally w 2. rundzie US Open

Skrót meczu Serena Williams - McNally w 2. rundzie US Open

09.07 - Serena Williams pokonała w trzech setach Alison Riske. Dzięki temu utytułowana Amerykanka awansowała do półfinału Wimbledonu.

Serena Williams pokonała Elinę Switolinę 6:3, 6:1 w półfinale US Open. Zobacz ostatnią akcję tego meczu. W finale Williams zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serena Williams awansowała do finału US Open

Serena Williams awansowała do finału US Open

Była czołowa tenisistka wygrała walkę z rakiem. "Stoczyłam twardą bitwę" Francesca... czytaj dalej » Do spotkania sportowych legend doszło Boca Raton na Florydzie. Legend bez cienia przesady, bo Serena Williams to zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych, a Tyson pozostaje najmłodszym królem wagi ciężkiej w historii boksu. Oboje przez długie lata nie mieli sobie równych w swoich dyscyplinach.

38-letnia tenisistka wciąż ma szanse na kolejne trofea, więc haruje w pocie czoła podczas okresu przygotowawczego. Stąd wizyta 53-letniego Tysona na obozie zorganizowanym przez trenera tenisistki Patricka Mouratoglou.

Seria mocnych ciosów

Serena założyła rękawice bokserskie, z uwagą słuchała wskazówek byłego pięściarza. Ten pokazywał, jak należy wyprowadzać ciosy, najpierw lewy, potem prawy. W końcu na worek treningowy, trzymany przez Tysona, nadleciała ich cała seria.



Wyświetl ten post na Instagramie. Hitting the bag with @serenawilliams at @bocaresort . She has some power #mouratogloupreseason Post udostępniony przez Mike Tyson (@miketyson) Gru 18, 2019 o 5:01 PST

"Ma trochę mocy" - skomentował w mediach społecznościowych Tyson. "Nie chciałbym z tą GOAT (greatest of all time - najlepsza w historii) wchodzić do ringu" - dodał w kolejnym wpisie.

Trening bokserski zafundowała sobie niedawno również Iga Świątek, największa polska nadzieja tenisowa. Krótki film opublikowała na Twitterze.



"Spokojnie, poza salą nie jestem taka agresywna" - puściła oko 18-letnia zawodniczka.