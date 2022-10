To wcale nie musi być koniec. Serena Williams zaskoczyła

Serena Williams pokonała Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 2:6, 6:2 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Serena Williams awansowała do 3. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Serena Williams po awansie do 3. rundy US Open

Oto co miała do powiedzenia Serena Williams po jej ostatnim meczu w karierze.

Zobacz, co powiedziała Serena Williams o ewentualnym występie w Australian Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Williams ogłosiła zakończenie kariery w sierpniu, a przegrane spotkanie trzeciej rundy US Open z Ajlą Tomljanović miało być jej ostatnim. 41-letniej tenisistce bardzo trudno rozstać się jednak z ukochanym sportem, o czym kolejny raz daje do zrozumienia. Czwarta w historii. Świątek wśród legend Iga Świątek... czytaj dalej »

- Nigdy nie wiadomo. Właśnie mówiłam, że moim zdaniem Tom Brady zapoczątkował naprawdę fajny trend - stwierdziła we wrześniu w programie "Good Morning America", gdy zapytano, czy dałaby się skusić powrotem do gry.

Williams: staram się odnaleźć pewną równowagę

Teraz Williams poszła o krok dalej, przyznając, że tak naprawdę "nie jest na emeryturze".

- Szczerze mówiąc to nigdy na poważnie nie myślałam o emeryturze i nigdy nie uważałam tego słowa za odpowiednie. Zależało mi po prostu na odpoczynku od tenisa, by skupić się na innych, z mojej perspektywy ważnych, rzeczach - powiedziała Amerykanka, promując firmę inwestycyjną podczas konferencji w San Francisco.

Triumfatorka 23 imprez wielkoszlemowych podkreśliła, że obecnie jest szczęśliwa, ale tenis wciąż jest jej wielką miłością.

- Możecie przyjść do mojego domu i zobaczyć stojący obok niego kort. Pewnego dnia wyszłam na ten kort i zdałam sobie sprawę, że nie muszę przygotowywać się do żadnych zawodów. To było bardzo dziwne, ale zarazem poczułam, że to początek mojego nowego życia, które do tej pory mi się podoba. Wciąż jednak staram się odnaleźć pewną równowagę - zaznaczyła.

- Szanse na swój powrót oceniam bardzo wysoko - zaskoczyła, dając kibicom nadzieję, że wkrótce ponownie ujrzymy się w cyklu WTA.